Músicos abandonam digressão de Ed Sheeran após afastamento do rapper Macklemore por gritar "Palestina Livre"

"Disse-lhe que, se aquelas palavras fossem mais ofensivas do que as dezenas de milhares de crianças palestinianas mortas por Israel, então havia uma discrepância fundamental entre a posição dessas pessoas e a minha. Mas ele não conseguiu ir além da sua postura pública: 'Não tomo partido'", relatou ainda.

Em resposta, Ed Sheeran diz que a decisão de retirar Macklemore foi "do promotor" e não dele, dizendo que não é "cúmplice" do "conflito entre Israel e a Palestina".

"Tenho as minhas opiniões pessoais sobre este conflito devastador. Só porque opto por não me pronunciar publicamente, isso não significa que não as tenha, nem que não me importe. Nem significa que não apoie causas à minha maneira, de forma pessoal", escreveu, sublinhando que respeita a "determinação do Macklemore em levantar-se e defender aquilo em que acredita"

"Há uma razão pela qual não utilizo a minha plataforma profissional para fins políticos – o meu público inclui jovens, muitas vezes crianças, de todas as origens. Quem vai aos meus espetáculos não espera um fórum político", acrescentou.