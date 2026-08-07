Kanye West atua esta sexta-feira no Algarve mas embaixador de Israel quer que concerto seja cancelado

Kanye West, atualmente conhecido como Ye, regressa a Portugal 15 anos depois da sua última atuação para um concerto esta sexta-feira, 7 de agosto, no Estádio Algarve, mas o embaixador de Israel em Portugal quer que as autoridades portuguesas cancelem o espetáculo.Oren Rozenblat diz tratar-se de "alguém que glorificou Hitler, promoveu o antissemitismo e afirmou que 'a escravatura foi uma escolha', uma frase que ofendeu profundamente milhões de descendentes das vítimas da escravatura"."Isto não é provocação. Isto é discurso de ódio. Foi por isso que muitos países, tais como a Austrália, revogaram o seu visto; no Reino Unido, foi impedido de entrar no país; em França, Polónia, Suíça e Eslováquia os concertos foram cancelados. Muitos compreenderam que existe uma linha vermelha: uma sociedade democrática não deve oferecer um palco a quem glorifica Hitler. Promove o nazismo e difunde o antissemitismo. E, no entanto, amanhã [hoje] atuará em Portugal, no Estádio do Algarve, um estádio que pertence aos municípios de Faro e Loulé e, por isso, aos seus cidadãos", prosseguiu o diplomata num vídeo publicado esta quinta-feira, 6 de agosto, nas redes sociais da Embaixada de Israel em Portugal."Falei diretamente com o presidente da Câmara Municipal de Faro. Pedi-lhe que cancelasse, que apelasse aos cidadãos de Faro para não estarem presentes. Ninguém é obrigado a concordar com Israel. Essa não é a questão. Gostaria também de dirigir uma palavra a quem pensa assistir ao concerto. Pagariam um bilhete para um artista que promovesse o ódio contra pessoas negras? Contra muçulmanos, contra cristãos, contra pessoas LGBT? Se a resposta é não, porque razão deveria ser diferente quando o alvo são judeus? Espero sinceramente que Portugal escolha estar do lado certo da história e cancele este concerto", apelou Rozenblat."Se este concerto vai acontecer, isso é uma vergonha para Portugal, para os portugueses, para os cidadãos do Algarve e para todos os que vão assistir a este concerto", concluiu..Kanye West tem feito, nos últimos anos, apologia do ditador nazi Adolf Hitler, tendo lançado a canção “Heil Hitler”, e começado a vender t-shirts com suásticas.Plataformas digitais, como o Spotify e a Soundcloud, retiraram a canção das suas aplicações.O videoclip da canção, em que um grupo de homens afro-americanos entoa em uníssono a saudação nazi “Heil Hitler!”, foi lançado na rede social X em maio do ano passado..Não foi a primeira polémica protagonizada por Ye, depois de, em fevereiro do ano passado, ter afirmado numa série de publicações, também na rede social X, que é nazi e que controlava a sua então companheira, a modelo Bianca Censori, que obrigou a usar um vestido de rede transparente que expunha totalmente o seu corpo na cerimónia de entrega dos Óscares, em Los Angeles.Na altura, o cantor emitiu ataques ao proprietário da rede social X, Elon Musk, e à comunidade judaica, afirmando mesmo que "adorava Hitler" e que era nazi.O rapper americano, de 49 anos, perdeu nos últimos anos muitos fãs e vários contratos comerciais após comentários antissemitas e racistas.Nos últimos tempos, Kanye West tem reagido a estas polémicas, alegando que mudou de posição e invocando transtorno bipolar que o levaram a fazer declarações políticas antissemitas e pró-nazis.."Inaceitável". Comunidade Israelita contra apoios públicos a concerto de Kanye West no Algarve.Clube suíço FC Basileia recusa ceder estádio para concerto de Kanye West devido ao comportamento do músico.Kanye West proibido de entrar no Reino Unido por anti-semitismo. Festival cancelado.Austrália cancela visto a Kanye West por causa da música "Heil Hitler".Apologia de Hitler por Kanye West com milhões de visualizações na rede social X.Quem é Bianca Censori, mulher de Kanye West que apareceu nua nos Grammy.Elon Musk anunciou suspensão da conta de Kanye West no Twitter por incitação à violência.Kanye West em nova polémica: "Eu gosto do Hitler".Twitter bloqueia conta de 'rapper' Kanye West por mensagem considerada antissemita