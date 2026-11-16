Laura Palma, vencedora do prémio Novobanco de fotografia, apresenta projeto inédito em Serralves

Vencedora do Prémio novobanco Revelação 2026, Laura Palma inaugura esta terça-fera, 17 de novembro, no Museu de Serralves, no Porto, a exposição Where the Flowers Bloom. Trata-se de um projeto inédito que é a materialização dessa distinção atribuída há pouco mais de um mês.

“Constituído principalmente por retratos do seu círculo de amigos, o corpo de trabalho de Laura Palma denuncia uma interrogação da identidade coerente com as referências televisivas e cinematográficas que o seu nome evoca”, descreve a informação que dá conta de que Laura alma venceu aquele que é apresentado como o mais importante prémio de fotografia contemporânea em Portugal. “Acreditando na tese de que esses retratos feitos pela mesma pessoa são na verdade autorretratos, o júri salienta ainda que Laura Palma se desmultiplica através das várias pessoas que fotografa, sublinhando ser ilusória a ideia de que temos uma personalidade única e estável”, continua.

Além da exposição, a artista de 28 anos de Vila Franca de Xira contará com uma publicação editada por Serralves, que integrará a nova série de livros associada ao Prémio, relançado em 2024 com um novo formato, em que passou a haver alternância anual na escolha dos vencedores entre artistas nacionais e artistas estrangeiros.

Depois do português Miguel Marquês (2024) e da brasileira Helena Ramos (2025), Laura Palma foi a vencedora da edição de 2026.