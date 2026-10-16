Lee Ufan expõe em Serralves e cria pintura mural numa das paredes da Casa

A curadoria desta exposição é de Philippe Vergne, e o que se propõe é "uma reflexão rigorosa sobre as relações entre interior e exterior, objeto e paisagem, e sobre a experiência percetiva que o artista tem vindo a desenvolver ao longo do seu percurso, reafirmando a arte como um diálogo contínuo e ativo com o mundo", sublinha o comunicado.

Philippe Vergne realça o "rigor filosófico e estético intransigente" de Lee Ufan. "A sua utilização dos materiais, a sua linguagem, a sua sintaxe, tornaram-se cada vez mais profundas, precisas e exigentes ao longo dos anos. As suas pinturas e esculturas fazem-nos ver aquilo que é impercetível: a natureza do espaço, da luz, do tempo. Convida-nos a valorizar e a proteger aquilo que é efémero, aquilo que é mais vulnerável. Estar perante a obra de Lee Ufan é uma lição de humildade, pois recorda-nos que somos, no espaço e no tempo, um pequeno fragmento do infinito", afirma o curador.

Já o artista revela que preparou esta exposição "tendo presente que, para além da riqueza da sua envolvente natural, Serralves é também um lugar imbuído de um espírito particular, onde o tempo se faz sentir". Citado no comunicado, Lee Ufan afirma ter querido "preencher o espaço expositivo com uma sensação da natureza primordial e mítica deste lugar, criando simultaneamente uma forma dinâmica de ver: isto é, uma realidade visual."

A quatro pinturas que podem ser vistas na Casa de Serralves são da série Response (2023, 2025), e enquandram-se no movimento de pintura coreano Dansaekhwa (dos anos 1970), com "pinceladas mínimas, muitas vezes únicas, sobre superfícies amplas e meticulosamente preparadas, explorando a respiração, o tempo, o vazio e a presença". As esculturas são da série Relatum, feitas com grandes pedras naturais e material industrial, como aço e vidro.