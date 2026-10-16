A linguagem musical inventada por Sei Miguel, referência do jazz, para ver na Culturgest

O compositor também desenhava e até lançou uma obra, Livro das Imagens (2017), uma coletânea de desenhos de 2012 a 2015, mas salvo duas exceções (Tombeau du Poète, de1976, e Le Sexes Noirs, de 1977), o que se mostra nesta exposição são os scores de 17 peças musicais (sendo que Fala revela que Sei que deixou "num tupperware", scores de cerca de 50 peças). Bruno Marchand conheceu Sei Miguel no contexto do lançamento do livro, para o qual escreveria um texto e que apresentaria na galeria Zé dos Bois.

O curador admite a ousadia de apresentar uma exposição desta natureza numa instituição como a Culturgest. "Este projeto nasce dessa relação e desta minha vontade de chegar ao ponto em que esta galeria apresenta uma coisa que é polémica, que está no limiar do que é aceitável dentro de um espaço expositivo. Porque quando entramos numa galeria de arte, sobretudo num centro expositivo conhecido e institucional dentro do circuito português, tendemos a acreditar que aquilo que nos vai ser dado a ver é arte. Partimos desse pressuposto, e mais do que isso, de boa arte".

Scores foi a palavra encontrada para descrever as páginas que "fazem as vezes de partitura", diz o curador. "Aquilo que está lá posto foi uma linguagem que o próprio Sei inventou para conseguir fazer passar aos músicos com quem ele trabalhava, e talvez fixar para si mesmo, aquilo que ele entendia que era importante que coordenasse a obra", explica.