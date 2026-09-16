Pedro Cabrita Reis entra nos 70 com exposição no MAAT. "Com a mesma intensidade e o coração livre de cuidados”

Croce é uma escultura em alumínio, a sugerir uma escada e uma cruz. A escultura já estava desenhada e pensada nos cadernos do artista, foi só pedir ao serralheiro para a fabricar em tempo recorde. “É um olhar para o momento do calvário, com a cruz, o personagem do Cristo já morreu, os seus discípulos, nomeadamente José de Arimateia, sobe à cruz para o tirar de lá e entregá-lo aos outros discípulos, que por sua vez o entregam à mãe, que é aquilo que está ali, Pietà”, sublinha Cabrita Reis, apontando para a série de quadros Doppia Pietà à sua esquerda.

A escultura incorpora também uma pedra que o artista tinha em casa, trazida de Foz Côa, depois de uma intervenção que ele fez na Barragem de Bemposta em 2013, a convite da EDP – “eu gosto de pedras, coleciono pedras”.

Em Croce, a pedra tem um duplo sentido. “É um contrapeso no plano geral da física das coisas, e na vidinha do dia a dia, mas, no contexto desta obra, que tem a escada que acede à cruz, aquela pedra é o prenúncio da pedra do túmulo de Cristo de onde ele, por artes ainda hoje inexplicáveis, terá saído e ido para o céu”.

A temática religiosa está ainda presente noutras séries expostas, como o tríptico Adam and Eve (revised), Descent from the Cross (2021), Ecce Homo ou a escultura em alumínio esmaltado 3=1, que remete para “o mistério insolúvel da Igreja Católica em que três entidades diversas são apenas uma”.