Justin Bieber junta-se a Madonna, Shakira e BTS no espetáculo de intervalo da final do Mundial

Justin Bieber junta-se a Madonna, Shakira e à boyband sul-coreana BTS para animar o intervalo da final do Campeonato do Mundo, no New York New Jersey Stadium no próximo dia 19 de julho.O cantor canadiano foi o último artista a ser confirmado como parte do concerto, tendo a FIFA divulgado essa informação na quarta-feira em comunicado."O Campeonato do Mundo da FIFA une o mundo de uma maneira que mas nada consegue. Sou grato por fazer parte deste espetáculo do intervalo e ainda mais grato por saber que ele já está a a ajudar a ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo", afirmou Justin Bieber, citado nesse comunicado..Para além de dar espetáculo, um dos objetivos deste concerto é angariar dinheiro para o FIFA Global Citizen Education Fund, uma parceria da associação com a Global Citizen, uma organização dedicada à educação a pessoas desfavorecidas.O concerto, com a curadoria do vocalista dos Coldplay Chris Martin, vai ter a duração de 11 minutos e vai contar com a participação do cantor Burna Boy, o maestro venezuelano Gustavo Dudamel e o coro infantil PS 22.Shakira e Burna Boy já atuaram na abertura do campeonato, no Estádio Azteca na Cidade do México, tendo tocado a música oficial do Mundial 2026, Dai Dai. Antes, a FIFA tinha também revelado que o espetáculo ia contar com participação de fantoches dos Marretas e da Rua Sésamo.Estes artistas são os únicos que estão garantidos no relvado, já que as seleções ainda competem para saber quais se irão enfrentar na final deste Mundial..Final do Mundial será ao estilo do Super Bowl com Madonna, Shakira e BTS.La copa de la vida\n\n