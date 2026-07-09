Shakira é uma das estrelas do intervalo da final do Mundial, no próximo dia 19 de julho.
Shakira é uma das estrelas do intervalo da final do Mundial, no próximo dia 19 de julho.Instagram Shakira
Cultura

Justin Bieber junta-se a Madonna, Shakira e BTS no espetáculo de intervalo da final do Mundial

Cantor canadiano junta-se a Madonna, Shakira e a boy-band coreana BTS no concerto da final do Campeonato do Mundo, que terá lugar em Nova Iorque.
André Certã
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Justin Bieber junta-se a Madonna, Shakira e à boyband sul-coreana BTS para animar o intervalo da final do Campeonato do Mundo, no New York New Jersey Stadium no próximo dia 19 de julho.

O cantor canadiano foi o último artista a ser confirmado como parte do concerto, tendo a FIFA divulgado essa informação na quarta-feira em comunicado.

"O Campeonato do Mundo da FIFA une o mundo de uma maneira que mas nada consegue. Sou grato por fazer parte deste espetáculo do intervalo e ainda mais grato por saber que ele já está a a ajudar a ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo", afirmou Justin Bieber, citado nesse comunicado.

Para além de dar espetáculo, um dos objetivos deste concerto é angariar dinheiro para o FIFA Global Citizen Education Fund, uma parceria da associação com a Global Citizen, uma organização dedicada à educação a pessoas desfavorecidas.

O concerto, com a curadoria do vocalista dos Coldplay Chris Martin, vai ter a duração de 11 minutos e vai contar com a participação do cantor Burna Boy, o maestro venezuelano Gustavo Dudamel e o coro infantil PS 22.

Shakira e Burna Boy já atuaram na abertura do campeonato, no Estádio Azteca na Cidade do México, tendo tocado a música oficial do Mundial 2026, Dai Dai. Antes, a FIFA tinha também revelado que o espetáculo ia contar com participação de fantoches dos Marretas e da Rua Sésamo.

Estes artistas são os únicos que estão garantidos no relvado, já que as seleções ainda competem para saber quais se irão enfrentar na final deste Mundial.

Shakira é uma das estrelas do intervalo da final do Mundial, no próximo dia 19 de julho.
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