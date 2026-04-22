Jerry Seinfeld vai estrear-se em Portugal num espetáculo de comédia em novembro

O lendário comediante norte-americano Jerry Seinfeld vai atuar pela primeira ao vivo em Portugal no dia 1 de novembro, como cabeça de cartaz do MEO Commedia a La Carte Fest, o novo festival internacional de humor de Lisboa, que se vai realizar na MEO Arena.Os bilhetes para o espetáculo de Seinfeld vão ficar disponíveis a partir da próxima segunda-feira, 27 de abril, para os subscritores da Waiting List. Os bilhetes para os restantes espetáculos já se encontram disponíveis em meocommediafest.pt, meoblueticket.pt e nas lojas MEO.Com estreia marcada entre 29 de outubro e 1 de novembro, o festival visa celebrar o legado dos Commedia a La Carte como fenómeno nacional do humor de improviso e vai contar com as participações de Herman José, "Rebenta a Bolha" com César Mourão, Vasco Palmeirim, Pedro Ribeiro e Vera Fernandes, Inês Aires Pereira, o trio de músicos Carolina Deslandes, Tatanka e Bárbara Tinoco.O espetáculo "Truque" de Clarice Falcão fará também a estreia em Portugal e Cebola Mol e Cuca Monga são outros artistas já confirmados.A carreira de Jerry Seinfeld ganhou projeção após a sua primeira participação no The Tonight Show Starring Johnny Carson, em 1981. Oito anos depois, juntou-se ao também comediante Larry David para criar aquela que viria a tornar-se uma das séries de comédia mais bem-sucedidas da história da televisão: Seinfeld, exibida na NBC durante nove temporadas, vencedora de vários prémios Emmy, Globos de Ouro e People’s Choice e considerada em 2012 o melhor programa de televisão de todos os tempos pela TV Guide.Mais recentemente, Jerry Seinfeld tem tido alguns projetos na Netlifx, entre os quais Jerry Before Seinfeld e 23 Hours to Kill, nomeados para os Emmy.Ao longo da carreira, Seinfeld também protagonizou, escreveu e produziu filmes como Comedian e Bee Movie, dirigiu e produziu o sucesso da Broadway Colin Quinn: Long Story Short, e é autor de três livros best-seller (Is This Anything?, The Comedians in Cars Getting Coffee Book e Seinlanguage), além do livro infantil Halloween.Protagonizou ainda o filme de comédia Unfrosted, que também realizou, coescreveu e produziu, e mereceu uma nomeação para os Emmy Unfrosted, que também realizou, coescreveu e produziu.