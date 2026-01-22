Cristina Branco, Bateu Matou, Evaya, Jacaréu e Nunca Mates o Mandarim entre os autores e intérpretes das 16 canções que vão passar pelas duas semi-finais do Festival da Canção 2026.
Já são conhecidas as 16 músicas da 60.ª edição do Festival da Canção

O Festival da Canção 2026 vai decorrer nos estúdios da Valentim de Carvalho, anunciou a organização, com novas regras e regresso de jurados. E mantém-se o boicote a Israel, garantem as bandas.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
As 16 canções que vão a votos no Festival da Canção 2026 foram apresentadas esta quinta-feira, 22 de janeiro, e, entre autores e intérpretes mais ou menos experientes e conhecidos, há surpresas e a garantia entre alguns dos músicos de que, caso sejam a escolha final, não representarão Portugal na Eurovisão, pela participação de Israel no festival.

Este ano, ao contrário do que aconteceu nos anteriores, tanto as duas semifinais, marcadas para os dias 21 e 28 de fevereiro, como a final, que acontecerá a 7 de março, não vão decorrer nos estúdios da RTP, tendo a organização optado por estabelecer como palco deste festival os estúdios Valentim de Carvalho, anunciou o apresentador Vasco Palmeirim.

Este novo palco, que o apresentador descreveu recorrendo às palavras "mítico" e "histórico", terá "mais espaço" para "mais espectadores" e, jocosamente, garantiu até que haverá margem para um "mosh pit".

Catarina Maia e Alexandre Guimarães estarão a coapresentar todas as fases do festival, enquanto Vasco Palmeirim os acompanhará na primeira semifinal e Filomena Cautela estará na segunda. Na final, os quatro coapresentadores estarão juntos para mostrar quem é o vencedor este ano.

Em relação aos autores e intérpretes deste ano, Catarina Maia esforçou-se para não fazer uma piada alegadamente produzida por Vasco Palmeirim, mas não se conteve: "Não tínhamos um concorrente com nome duma divisão da casa desde António Sala", afirmou, referindo-se aos Marquise.

A partir de 1 de fevereiro, através das redes sociais, será explicado o processo de inscrição para acompanhar todas as fases do processo de seleção dos músicos candidatos e para estar presente tanto nas semifinais como na final.

Em relação aos autores e intérpretes que estarão a concurso, na primeira seminfinal, marcada para 21 de fevereiro, por ordem alfabética, será possível escolher entre as Agridoce, que vão interpretar Onde Quero Estar, André Amaro, com Dá-me a Tua Mão, Bateu Matou, que apresenta Nos Teus olhos, Dinis Mota, que traz Jurei, Djodje e Mário Mata, que mostram Pertencer, Evaya, com Sprint, Marquise, que trazem a Chuva, e Nunca Mates o Mandarim, que apresentam o Fumo.

Na segunda semifinal, a 28 de fevereiro, os Bandidos do Cante tocam a Rosa, para depois a Cristina Branco, autotora da letra, dar a conhecer a Canção do Querer, interpretada por João Ribeiro. De seguida, Francisco Fontes leva a palco a canção Copiloto, Gonçalo Gomes mostra a Doce Ilusão, Inês Sousa apresenta Um Filme ao Contrário, Jacaréu e Ana Margarida dão vida a Opinião, Rita Dias dá a conhecer a canção Não Tem Fim, interpretada por Silvana Peres, e, por fim, Sandrino garante que vai estar Disposto a Tudo em palco.

Poderá ouvir cada uma delas aqui.

À margem da apresentação do Festival da Canção 2026, o DN conversou com o músico Joaquim Albergaria, dos Bateu Matou, que garantiu que "em primeira instância" são "concorrentes do Festival da Canção", mas deixaram claro que "o Eurovisão não é uma consequência direta da participação no Festival da Canção, nunca o foi". Por isso mesmo asseguram que vão manter o boicote e não participar na grande final europeia caso ganhem. A mesma posição foi mantida por dezenas de outros artistas.

Eurovisão: Conjunto de músicos do Festival da Canção recusa participação caso ganhe
Festival Eurovisão da Canção vai ter novas regras de votação
