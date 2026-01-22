Já são conhecidas as 16 músicas da 60.ª edição do Festival da Canção

As 16 canções que vão a votos no Festival da Canção 2026 foram apresentadas esta quinta-feira, 22 de janeiro, e, entre autores e intérpretes mais ou menos experientes e conhecidos, há surpresas e a garantia entre alguns dos músicos de que, caso sejam a escolha final, não representarão Portugal na Eurovisão, pela participação de Israel no festival.Este ano, ao contrário do que aconteceu nos anteriores, tanto as duas semifinais, marcadas para os dias 21 e 28 de fevereiro, como a final, que acontecerá a 7 de março, não vão decorrer nos estúdios da RTP, tendo a organização optado por estabelecer como palco deste festival os estúdios Valentim de Carvalho, anunciou o apresentador Vasco Palmeirim. Este novo palco, que o apresentador descreveu recorrendo às palavras "mítico" e "histórico", terá "mais espaço" para "mais espectadores" e, jocosamente, garantiu até que haverá margem para um "mosh pit".Catarina Maia e Alexandre Guimarães estarão a coapresentar todas as fases do festival, enquanto Vasco Palmeirim os acompanhará na primeira semifinal e Filomena Cautela estará na segunda. Na final, os quatro coapresentadores estarão juntos para mostrar quem é o vencedor este ano.Em relação aos autores e intérpretes deste ano, Catarina Maia esforçou-se para não fazer uma piada alegadamente produzida por Vasco Palmeirim, mas não se conteve: "Não tínhamos um concorrente com nome duma divisão da casa desde António Sala", afirmou, referindo-se aos Marquise.A partir de 1 de fevereiro, através das redes sociais, será explicado o processo de inscrição para acompanhar todas as fases do processo de seleção dos músicos candidatos e para estar presente tanto nas semifinais como na final.Em relação aos autores e intérpretes que estarão a concurso, na primeira seminfinal, marcada para 21 de fevereiro, por ordem alfabética, será possível escolher entre as Agridoce, que vão interpretar Onde Quero Estar, André Amaro, com Dá-me a Tua Mão, Bateu Matou, que apresenta Nos Teus olhos, Dinis Mota, que traz Jurei, Djodje e Mário Mata, que mostram Pertencer, Evaya, com Sprint, Marquise, que trazem a Chuva, e Nunca Mates o Mandarim, que apresentam o Fumo.Na segunda semifinal, a 28 de fevereiro, os Bandidos do Cante tocam a Rosa, para depois a Cristina Branco, autotora da letra, dar a conhecer a Canção do Querer, interpretada por João Ribeiro. De seguida, Francisco Fontes leva a palco a canção Copiloto, Gonçalo Gomes mostra a Doce Ilusão, Inês Sousa apresenta Um Filme ao Contrário, Jacaréu e Ana Margarida dão vida a Opinião, Rita Dias dá a conhecer a canção Não Tem Fim, interpretada por Silvana Peres, e, por fim, Sandrino garante que vai estar Disposto a Tudo em palco.Poderá ouvir cada uma delas aqui.À margem da apresentação do Festival da Canção 2026, o DN conversou com o músico Joaquim Albergaria, dos Bateu Matou, que garantiu que "em primeira instância" são "concorrentes do Festival da Canção", mas deixaram claro que "o Eurovisão não é uma consequência direta da participação no Festival da Canção, nunca o foi". Por isso mesmo asseguram que vão manter o boicote e não participar na grande final europeia caso ganhem. A mesma posição foi mantida por dezenas de outros artistas..Eurovisão: Conjunto de músicos do Festival da Canção recusa participação caso ganhe.Festival Eurovisão da Canção vai ter novas regras de votação