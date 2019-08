Ângelo Rodrigues apresenta melhoras mas continua em coma induzido

O ator Ângelo Rodrigues, de 31 anos, continua internado em coma induzido no hospital Garcia de Orta, em Almada, mas já revela sinais de melhoras, segundo a SIC. Desde segunda-feira que permanece na unidade hospitalar, ao que tudo indica devido a uma infeção grave alegadamente provocada por injeções de testosterona.

O internamento foi confirmado na quarta-feira pela agente. Na altura, Diana Ramos desvalorizou a notícia, justificando a ida ao hospital com uma infeção no dedo do pé sofrida numa viagem à Madeira, onde tinha ido rodar um filme. Mais tarde, a SIC, estação onde o ator terminou de gravar a série Golpe de Sorte, emitiu um comunicado, em que revelou estar "a acompanhar de perto a evolução do estado clínico do Ângelo com a preocupação e o recato que a situação exige".

De acordo com a mesma estação televisiva, o estado de saúde de Ângelo Rodrigues está a revelar melhorias, após ter sido submetido a três intervenções cirúrgicas.

Ainda não há qualquer confirmação oficial sobre o que terá provocado esta infeção. Mas, de acordo com o Correio da Manhã, a situação ocorreu após a injeção de esteroides (testosterona).

A SIC revela que, no dia 21 deste mês, o ator dirigiu-se ao hospital pela primeira vez, apresentando febre e vómitos. Terá sido imediatamente medicado com antibiótico, mas o estado de saúde piorou consideravelmente nas horas seguintes, tendo feito que regressasse à unidade hospitalar, onde ficou internado.

No início da semana, Ângelo Rodrigues foi encaminhado para os cuidados intensivos depois de detetada uma infeção generalizada, e colocado em coma induzido. Desde então que tem sido submetido a cirurgias e hemodiálise.

Contactada pelo DN, a assessoria de comunicação do hospital não quis prestar esclarecimentos e a agente do ator não confirma as notícias. Ainda assim, o caso serve de alerta para a utilização de substâncias associadas ao culto do corpo.

O ator tem sido presença frequente das novelas da SIC. Mais recentemente, na série Golpe de Sorte, cujas gravações já terminaram, onde representa a personagem Bruno.