Ângelo Rodrigues internado em estado grave. SIC acompanha "com preocupação e recato"

Ângelo Rodrigues, de 31 anos, está internado no hospital Garcia de Orta, em Almada, com infeção grave, segundo o site do programa Fama Show da SIC. O ator de Golpe de Sorte, da SIC, deu entrada esta segunda-feira, dia 26, na unidade hospitalar devido a uma infeção grave, tendo mesmo sofrido uma paragem cardíaca, que foi revertida pelos médicos, segundo o JN.

A notícia do internamento foi confirmada pela agente do ator, Diana Ramos, que desvalorizou a situação referindo que o ator terá ido ao hospital para tratar de uma infeção no dedo do pé sofrida numa viagem à Madeira, onde tinha ido rodar um filme.

Entretanto, a SIC emitiu um comunicado sobre o estado de saúde do ator, dando a entender que o momento é delicado. "Estamos a acompanhar de perto a evolução do estado clínico do Ângelo com a preocupação e o recato que a situação exige e com a firme esperança de que recupere bem e rapidamente", disse a estação de televisão, onde estava a gravar uma série de Golpe de Sorte.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Colegas reagem

Laura Galvão, protagonista da sexta temporada dos Morangos com Açúcar da TVI - série em que o ator participou -, partilhou, esta manhã, no Instagram, uma story com a seguinte mensagem: "Recuso-me a acreditar que seja tão mau assim! No entanto, por aqui desejo-te a maior força do Universo. Quero-te bem!"

Já Rosa do Canto, a 'Amália' da série da SIC, em que Ângelo participa, explicou: "Temos um grupo no whatsapp e alguém nos informou do que se está a passar. Não nos disseram muito mais, não sei da gravidade da situação. Posso dizer que estamos todos muito preocupados", comentou a atriz.