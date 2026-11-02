Imprensa Nacional-Casa da Moeda substitui Estoril Sol como patrocinador do Prémio Literário Fernando Namora

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) vai patrocinar o Prémio Literário Fernando Namora, criado pela Sociedade Estoril Sol em 1987. O protocolo entre a INCM e as entidades que constituem o júri vai ser assinado no próximo dia 6 de novembro, e prevê a atualização do regulamento do concurso.

Guilherme d'Oliveira Martins, em representação do Centro Nacional de Cultura, preside ao júri de que integra também José Manuel Mendes, pela Associação Portuguesa de Escritores, Manuel Frias Martins, pela Associação Portuguesa dos Críticos Literários, José Manuel Cortês, pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, e Ana Paula Laborinho e José Carlos de Vasconcelos.

O prémio manterá o valor de 15 mil euros e continuará a distinguir uma obra de ficção escrita em língua portuguesa por autor português e editada primeira vez em 2025.

Em comunicado, a INCM diz que quer "minimizar o atraso com que esta 29ª edição vai ser lançada e criar condições para que a obra vencedora de 2026 possa ser anunciada no início do próximo ano, dando espaço para lançar o concurso do prémio de 2027 meses mais tarde". A receção de candidaturas para a edição de 2026 começa a partir desta segunda-feira, 2 de novembro, e o dia 23 de novembro.

“A Imprensa Nacional-Casa da Moeda não podia ficar indiferente ao desaparecimento de um prémio literário com esta importância e este prestígio”, afirma Afonso Reis Cabral, administrador executivo da INCM, citado em comunicado. Nuno Sampaio, presidente do Conselho de Administração da INCM, considera que “ao viabilizar a continuação do Prémio Literário Fernando Namora, a Imprensa Nacional-Casa da Moeda acrescenta mais um compromisso à sua missão centenária de valorizar a língua e a cultura portuguesas”.

Na edição de 2025, o Prémio Literário Fernando Namora foi atribuído ao romance Livro da Doença, de Djaimilia Pereira de Almeida. A primeira edição do prémio decorreu em 1989, e ao longo de 36 anos distinguiu escritores como Lídia Jorge, António Lobo Antunes, Teolinda Gersão, João de Melo, Maria Isabel Barreno, João Tordo, Urbano Tavares Rodrigues, Mário de Carvalho, Afonso Cruz, José Eduardo Agualusa, Mário Cláudio, Gonçalo M. Tavares ou Manuel Alegre.