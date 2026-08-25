Prémio Oceanos 2026 tem 143 escritores portugueses na prosa e 68 na poesia

As inscrições para o Prémio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa 2026 encerraram com um total de 3.086 livros candidatos, numa edição que reúne autores de 13 nacionalidades e 491 editoras de nove países. A lista de inscritos foi divulgada esta noite, 25 de agosto.

Portugal tem uma presença significativa na edição deste ano, com 143 escritores inscritos na categoria de prosa e 68 na de poesia, num total de 211 autores portugueses. A edição de 2026 regista ainda o maior número de editoras de sempre na história do prémio. Ao todo, participam 491 editoras, provenientes de nove países, numa edição que reúne também autores e obras de sete países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Entre os autores portugueses com obras inscritas estão nomes como Valter Hugo Mãe, com Educação da tristeza, Ricardo Araújo Pereira, com Mundo, pára quieto, Mário Cláudio, com Cruzeiros de Inverno, João Tordo, com Inventário da Solidão, Luísa Sobral, com Nem Todas as Árvores Morrem de Pé, Alexandra Lucas Coelho, com Gaza Está em Toda a Parte, Jacinto Lucas Pires, com Vento nos olhos, José Eduardo Agualusa, com Tudo Sobre Deus, entre outros.

Na edição de 2025, o Prémio Oceanos distinguiu as brasileiras Ana Maria Vasconcelos, na poesia, com Longarinas, e Silvana Tavano, na prosa, com Ressuscitar mamutes - obra que acaba de ser publicada em Portugal pela Dom Quixote. O Prémio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa é uma das principais distinções dedicadas à produção literária em português, reconhecendo anualmente obras publicadas nos diferentes países da lusofonia.