O Ministério da Cultura, Juventude e Desporto vai disponibilizar 500 mil euros para apoiar projetos ligados às artes e ofícios tradicionais, no âmbito do primeiro concurso do Programa de Apoio às Artes e Ofícios Tradicionais da Direção-Geral das Artes (DGArtes). As candidaturas abrem a 15 de dezembro e destinam-se às entidades que integram a Rede Portuguesa Saber Fazer, anuncia o ministério em comunicado.

O programa pretende apoiar iniciativas de criação, investigação, salvaguarda, transmissão e valorização dos saberes tradicionais, promovendo o seu desenvolvimento sustentável numa perspetiva contemporânea.

"Valorizar o saber-fazer exige políticas públicas, instrumentos próprios e financiamento", afirma a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes. A governante considera que o novo programa constitui "um investimento concreto nas artes e ofícios tradicionais e no seu potencial para criar valor e oportunidades nos territórios".

As candidaturas podem contemplar cinco áreas de intervenção: oficinas em rede; valorização e qualificação; residências de aprendizagem e colaboração; atividades pedagógicas e de mediação cultural; e investigação e edições.

Os projetos, com uma duração máxima de 18 meses, devem ser apresentados em parceria por, pelo menos, duas entidades da Rede Portuguesa Saber Fazer, explica o MCJD. A exigência de colaboração entre entidades não se aplica às candidaturas na área da investigação e edições.

A avaliação terá em conta a qualidade e a pertinência das propostas, a cooperação em rede, o envolvimento dos artesãos e das comunidades e a transmissão intergeracional dos conhecimentos. O regulamento prevê ainda uma distribuição territorial dos apoios, estabelecendo que nenhuma região (NUTS II) poderá concentrar mais de 40% do número total de projetos apoiados.

O concurso prevê cinco escalões de financiamento, entre 10 mil e 50 mil euros por candidatura, e permitirá apoiar até 22 projetos.

As candidaturas decorrem a partir de 15 de dezembro, através do Balcão Artes, disponível no site da DGArtes.