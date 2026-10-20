63 projetos de bandas filarmónicas vão receber apoio global de 700 mil euros

A nova linha de financiamento complementar da Direção-Geral das Artes (DGARTES) vai apoiar 63 projetos de bandas filarmónicas de todo o país, 23 do centro, 19 do Norte, sete do Oeste e Vale do Tejo, cinco do Alentejo, um do Algarve. As regiões da Grande Lisboa, Açores, Madeira e Península de Setúbal têm cada uma dois projetos selecionados. Os projetos apoiados têm de estar concluídos até 31 de dezembro de 2027.

O anúncio é do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto (MCJD), que adianta que a dotação global do programa é de 700 mil euros, assegurada pela DGARTES e pelo Fundo de Fomento Cultural. A linha apoia projetos de criação, formação e qualificação, circulação nacional e internacional, programação, arquivo e documentação.

Este apoio, diz o MCJD, visa "reforçar as competências artísticas, técnicas e organizacionais das bandas filarmónicas, estimular a criação contemporânea, renovar e diversificar repertórios e promover a circulação em Portugal e no estrangeiro". Permite também preservar e divulgar o património musical, com a "disponibilização de acervos como partituras, manuscritos, livros de música, fotografias e registos audiovisuais".

Para a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, “as bandas filarmónicas têm um papel fundamental na vida cultural dos territórios. Com este apoio, que chega a todas as regiões do país, estamos a valorizar estruturas profundamente ligadas às comunidades e à formação musical”, diz Margarida Balseiro Lopes, citada em comunicado.