Programa de apoio às artes visuais chega a 74 projetos e deixa 60 de fora por falta de verba

A Direção-Geral das Artes (DGArtes) vai apoiar 74 projetos com cerca de 1,9 milhões de euros, no âmbito do concurso de Apoio a Projetos de Artes Visuais, tendo 60 ficado sem financiamento por falta de verba.

De acordo com a decisão final, divulgada ontem, 9 de setembro, no site oficial da DGArtes, o concurso de Artes Visuais do Programa de Apoio a Projetos 2025, a concretizar este ano, contou com 232 candidaturas, 74 das quais serão apoiadas com um total de 1,94 milhões de euros.

Das 96 candidaturas que ficaram sem apoio, a maioria (60) não recebe financiamento por “ter sido esgotado o montante global disponível”.

Além disso, 36 candidaturas não tiveram direito a apoio por terem ficado abaixo dos 60% de pontuação mínima exigida.

Neste concurso houve também 62 candidaturas excluídas, por os projetos estarem “em desconformidade” com aspetos definidos no Aviso de Abertura do concurso.

Dos 74 projetos apoiados, 45 são da área das artes plásticas, 13 de novos media, nove de fotografia, cinco de arquitetura e dois de design. A maioria dos projetos (55) é de criação, sendo os restantes (19) de programação.

Em termos geográficos, 22 são da região Norte, 20 da Grande Lisboa, nove do Centro, oito do Alentejo, quatro do Oeste e Vale do Tejo, quatro do Algarve, outros quatro da Região Autónoma dos Açores, dois da Península de Setúbal e um da Região Autónoma da Madeira.

Entre os projetos apoiados estão, por exemplo, a edição de 2027 do festival Wool|Covilhã Arte Urbana, o Lisbon Art Weekend 2026, ou Cartografias Negras, da UNA – União Negra das Artes.

A DGArtes abriu, no final de janeiro, os concursos do Programa de Apoio a Projetos 2025 - no qual se inclui este de apoio à programação - que conta com uma dotação total de 13,35 milhões de euros, o mesmo valor de 2023 e 2024.

O prazo de submissão a este concurso - e a todos do Programa de Apoio a Projetos 2025 - era até 12 de março, mas foi prolongado até 2 de abril, tendo em conta as consequências do mau tempo registado no início do ano, que afetou o setor artístico, sobretudo na região Centro.

As organizações representativas do setor da Cultura têm alertado recorrentemente para os atrasos na abertura dos concursos da DGArtes, assim como para o seu subfinanciamento.

Quando no ano passado foram revelados os resultados dos concursos do Programa de Apoio a Projetos, dezenas de estruturas voltaram a ficar sem financiamento, embora fossem consideradas elegíveis para apoio, à semelhança do que já tinha acontecido em anos anteriores.

Este ano, foram também já divulgados os resultados finais do concurso de Internacionalização, no qual 115 projetos foram apoiados, tendo 41 ficado sem apoio por se ter esgotado a verba disponível, embora tenham tido pontuação final acima dos 60%.

Já no concurso de Programação, foram apoiados 71 projetos artísticos, tendo 110 candidaturas ficado sem apoio por falta de verba, ainda que tenham tido pontuação final acima dos 60%.

No concurso de Apoio a Projetos em Criação e Programação - Cruzamento Disciplinar Cerca de um terço das candidaturas ficaram sem apoio por se ter esgotado a verba que permitiu apoiar 99 projetos artísticos.

Este concurso contou com 283 candidaturas, tendo 108 candidaturas ficado sem apoio, a larga maioria (95) das quais não receberá qualquer verba por “ter sido esgotado o montante global disponível”.

Além disso, 13 candidaturas não tiveram direito a apoio por terem ficado abaixo dos 60% de pontuação mínima exigida.