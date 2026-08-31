71 projetos de programação artística vão ser apoiados em 1,9 milhões de euros

Das 216 candidaturas aos apoios à programação artística, 71 vão ser apoiadas com 1,9 milhões de euros, e 110 ficam de fora não por não cumprirem os critérios, mas por "ter sido esgotado o montante global disponível", segundo a decisão final divulgada esta segunda-feira, 31 de agosto, pela Direção-Geral das Artes (DGArtes). 35 projetos foram excluídos, sete porque não terem atingido uma pontuação final mínima de 60%, e 28 devido a desconformidades.

Dos 71 projetos selecionados no âmbito do programa de apoio "Programação — Artes de Rua, Circo, Dança, Música, Ópera e Teatro", 47 projetos são da área da música, 12 de teatro, seis de dança, quatro de artes de rua e dois de circo. "Os apoios estendem-se a todas as regiões do país, com 21 projetos apoiados no Centro, 17 no Norte, 14 na Grande Lisboa, cinco na região do Oeste e Vale do Tejo, quatro no Algarve, três no Alentejo, três na Região Autónoma dos Açores, dois na Península de Setúbal e dois na Região Autónoma da Madeira", anuncia a DGArtes no seu site.

Há cinco patamares de apoios que variam entre 15 mil a 55 mil euros e as verbas têm de ser executados até fevereiro de 2028. Os apoios contemplam atividades como "acolhimentos, coproduções e residências artísticas, podendo ainda integrar atividades complementares nos domínios da circulação nacional, criação, internacionalização, formação, ações estratégicas de mediação, edição e investigação", explica DGArtes.

Entre os projetos apoiados, segundo a análise da agência Lusa, estão a edição de 2027 do Festival A Porta, em Leiria, a edição deste ano do Festival Semibreve previsto para outubro, em Braga, o 18.º Festival das Artes Quebrajazz, a decorrer em 2027 em Coimbra, o projeto Clarão, de Sintra, e as Noites de Verão 2027 da editora Filho Único, em Lisboa.

Estes apoios visam “reforçar a programação em regiões de menor densidade de atividade artística profissional, com iniciativas que promovam a descentralização cultural e o envolvimento comunitário, bem como incentivar a programação de projetos artísticos que integrem tecnologias contemporâneas (arte digital, realidade aumentada, inteligência artificial e bioarte), promovendo a experimentação e a inovação no território nacional”, diz a DGArtes.

No passado dia 26 de agosto foram divulgados os resultados do concurso de apoio à internacionalização das artes, com 115 projetos selecionados para receber um financiamento global de 1,035 milhões de euros.