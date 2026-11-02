Abriram as candidaturas para bolsas de criação literária de 15 mil euros

Abriu o prazo de candidatura para o programa da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) que atribui 42 bolsas anuais de criação literária, num valor global de 630 mil euros. São 24 bolsas para projetos de dramaturgia e escrita teatral, ensaio, ficção narrativa e poesia, com uma dotação de 360 mil euros, e 18 bolsas para banda desenhada e literatura infantil e juvenil, num total de 270 mil euros.

Cada projeto será apoiado em 15 mil euros, e podem candidatar-se maiores de 18 anos, de nacionalidade portuguesa ou residentes em Portugal, que escrevam em língua portuguesa.

A seleção dos projetos será feita por um júri de que fará parte Golgona Anghel, Isabel Lucas, Joana Meirim, João Dionísio, José Bragança de Miranda, José Luís Peixoto, José Riço Direitinho e Paula Magalhães.

Para a área da banda desenhada e literatura infantil e juvenil, o júri será composto por Andreia Brites, Dora Batalim SottoMayor e João Ramalho-Santos.

As candidaturas são feitas através do portal gov.pt até às 23h59 de 2 de dezembro de 2026.