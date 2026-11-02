Abriram as candidaturas para bolsas de criação literária de 15 mil euros
Foto: D. R.
Cultura

Abriram as candidaturas para bolsas de criação literária de 15 mil euros

Apoio contempla as áreas de dramaturgia e escrita teatral, ensaio, ficção narrativa, poesia, banda desenhada e literatura infantil e juvenil. Prazo de candidatura termina a 2 de dezembro.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

Abriu o prazo de candidatura para o programa da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) que atribui 42 bolsas anuais de criação literária, num valor global de 630 mil euros. São 24 bolsas para projetos de dramaturgia e escrita teatral, ensaio, ficção narrativa e poesia, com uma dotação de 360 mil euros, e 18 bolsas para banda desenhada e literatura infantil e juvenil, num total de 270 mil euros.

Cada projeto será apoiado em 15 mil euros, e podem candidatar-se maiores de 18 anos, de nacionalidade portuguesa ou residentes em Portugal, que escrevam em língua portuguesa.

A seleção dos projetos será feita por um júri de que fará parte Golgona Anghel, Isabel Lucas, Joana Meirim, João Dionísio, José Bragança de Miranda, José Luís Peixoto, José Riço Direitinho e Paula Magalhães.

Para a área da banda desenhada e literatura infantil e juvenil, o júri será composto por Andreia Brites, Dora Batalim SottoMayor e João Ramalho-Santos.

As candidaturas são feitas através do portal gov.pt até às 23h59 de 2 de dezembro de 2026.

Abriram as candidaturas para bolsas de criação literária de 15 mil euros
63 projetos de bandas filarmónicas vão receber apoio global de 700 mil euros
Abriram as candidaturas para bolsas de criação literária de 15 mil euros
Governo lança novo Programa de Apoio a Projetos de Mérito Cultural. Candidaturas até 6 de outubro
bolsas
DGLAB