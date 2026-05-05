Governo anuncia apoios à tradução de excertos de obras literárias e edição de obras de autores nacionais

Uma Linha de Apoio à Tradução de Excertos de Obras Literárias e uma Linha de Apoio à Edição em Portugal. Foi com este anúncio que a ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, assinalou o Dia Mundial da Língua Portuguesa, durante uma visita às exposições No Rasto de Luís de Camões e Onde Terá Segura a Curta Vida? Camões e a Vida como Viagem que inauguraram esta terça-feira, 5 de maio, na Biblioteca Nacional.O apoio à tradução será anual e atribuído pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) a editores, agentes literários e tradutores literários profissionais, nacionais ou estrangeiras, e tem como objetivo "estimular a compra de direitos e a publicação de traduções" de obras literárias portuguesas, diz o Ministério da Cultura em comunicado.“Apoiar as escolhas editoriais de vários profissionais do setor com a tradução de excertos de uma obra portuguesa em várias línguas é ampliar a sua divulgação noutros países. Com esta nova linha de apoio, inédita em Portugal, aumentamos o alcance e a representatividade da nossa literatura no plano internacional”, afirma a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, citada na nota de imprensa.Já a Linha de Apoio à Edição em Portugal abrange a edição impressa ou digital de obras de autores nacionais, "especialmente em áreas de menor viabilidade comercial", lê-se no comunicado. A linha garante um subsídio a fundo perdido até 50% do custo da edição, com um limite de cinco mil euros por obra. “Em áreas como novos autores, poesia, ensaio ou património literário, o Estado deve intervir para estimular a publicação de obras que, de outra forma, têm a sua viabilidade comprometida pela lógica de mercado”, sublinha a Ministra Margarida Balseiro Lopes. A ministra da Cultura diz que este apoio é "uma forma indireta de apoiar o setor", especialmente as livrarias mais pequenas, “uma vez que essas obras com menor potencial comercial constituem o principal acervo das livrarias independentes". .Governo reforça benefícios fiscais para mecenato cultural e alarga atividades e iniciativas abrangidas.Apoios do Fundo de Fomento Cultural sujeitos a concurso público e avaliação por júri independente