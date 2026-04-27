“Entrada na CEE é um prémio, mas também o corolário lógico da democratização e do fim do império”
Foto: Leonardo Negrão
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“Entrada na CEE é um prémio, mas também o corolário lógico da democratização e do fim do império”

O historiador Luís Nuno Rodrigues, professor catedrático no ISCTE, é o autor de ‘Brevíssima História da Revolução dos Cravos’, cuja publicação em português foi acompanhada por uma edição em inglês.
Leonídio Paulo Ferreira
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25 de Abril
Revolução dos Cravos
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Luís Nuno Rodrigues

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