Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Maria Inácia Rezola: “Portugal rompeu com estereótipos: um golpe militar abriu caminho à democracia”
FOTO: Rita Chantre / Global Imagens
Cultura

Maria Inácia Rezola: “Portugal rompeu com estereótipos: um golpe militar abriu caminho à democracia”

'Revolução - A construção da democracia portuguesa' é o livro que acaba de ser publicado pela historiadora Maria Inácia Rezola, Comissária Executiva das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cultura
livro
revolução
25 de Abril
Maria Inácia Rezola
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt