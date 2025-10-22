Do Zé Povinho à Liga da Justiça, Amadora BD está de volta também no feminino e em português

O que é que o Zé Povinho tem em comum com a Liga da Justiça, a série Peanuts ou Spirit, o herói de Will Eisner? Todos assinalam este ano datas redondas e estarão em destaque na 36.ª edição do Amadora BD, que arranca na quinta-feira, 23 de outubro, em três localizações distintas: o Parque da Liberdade, a Galeria Municipal Artur Bual e a Bedeteca da Amadora. Ao todo, são 14 exposições que podem ser vistas até 2 de novembro. E com algumas novidades em relação às edições de anos anteriores. .Além dos 150 anos da figura criada por Rafael Bordalo Pinheiro para representar o povo português, dos 65 da equipa de super-heróis da DC Comics (entre os quais se contam “estrelas” dos quadradinhos nos EUA como o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde ou Aquaman), dos 75 anos de Charlie Brown, Snoopy e companhia, nascidos da pena de Charles Schulz, e dos 85 do alias do detetive Denny Colt, o Amadora BD celebra ainda os 40 anos de carreira do veterano da BD nacional Luís Louro. Tudo “efémerides que é fundamental assinalar, antes de mais, porque se tratam de tentativa de aproximação ao grande público enquanto séries populares que atravessam gerações de leitores e admiradores”, garante ao DN Catarina Valente, diretora do Amadora BD. Para ela, estas personagens e os seus autores “refletem a diversidade de narrativas, abordagens e linguagens visuais do universo da banda desenhada, das tiras humorísticas às pranchas e panorâmicas, com personagens com qualidades humanas e ambientes que cruzam a realidade e o imaginário.”.Todos estes protagonistas e alguns outros podem ser encontrados na ilustração original desta 36.ª edição, que ficou a cargo de Jorge Coelho, vencedor no ano passado do Prémio para a Melhor Banda Desenhada de Autor Português do Amadora BD.Um olhar feminino sobre a banda desenhadaAs mulheres voltam este ano a estar em destaque neste evento, com exposições dedicadas aos trabalhos da francesa Cy, da espanhola Bea Lema ou da libanesa Zeina Abirached. “Há cinco anos, que assumimos um compromisso com os visitantes de apresentar uma programação que celebre a diversidade na banda desenhada. Neste contexto e perante a escassa representatividade feminina neste género artístico-literário, o Festival tem a preocupação de assinalar a produção destas autoras em igualdade e posicionamento”, garante Catarina Valente. .E na programação deste ano não faltam ainda duas exposições retrospetivas, de Alice Geirinhas e Diniz Conefrey, patentes na Galeria Municipal Artur Bual. Já na Bedeteca, o destaque vai para Amor, de Filipa Beleza, que foi o álbum vencedor do Prémio Revelação na edição de 2024 dos Prémios de Banda Desenhada da Amadora. Ainda sobre este olhar no feminino sobre a banda desenhada e o lugar de destaque garantido às mulheres no Amadora BD, Catarina Valente recorda que “desde 2021, que procuramos, anualmente, renovar essa missão e dar voz a temas que representam o panorama atual da banda desenhada”. .Além dos aniversários e das mulheres, destaque ainda para os autores de portugueses. Para Catarina Valente, não há dúvidas: “a banda desenhada portuguesa atravessa uma fase de grande produtividade, resultante do aumento do número de edições e de editoras nacionais. Assistimos a uma diversificação dos temas e dos autores representados, desde o mercado independente ao mais comercial.”A diretora do festival, criado em 1990 por iniciativa da Câmara Municipal da Amadora para promover e divulgar a banda desenhada, garante que “esta situação é visível na variedade de candidatos aos Prémios de BD da Amadora, onde coexistem veteranos e emergentes - um sinal da evolução positiva que a BD portuguesa tem tido.” E não deixa de sublinhar que “há ainda que assinalar o aumento do número de eventos e encontros nacionais relacionados com a banda desenhada, que também têm contribuído para a boa recetividade deste género junto do público e para o aumento da sua visibilidade e projeção mediática.”Mais sessões de autógrafos e a Hora da BDEsta 36.ª edição do Amadora BD oferece aos visitantes algumas novidades. Para responder ao crescente interesse do público, a organização decidiu alargar o horário dedicado às sessões de autógrafos com os autores. Além dos já habituais períodos durante os fins de semana, este ano haverá sessões adicionais às sextas-feiras, entre as 18.00 e as 20.00. Nesse mesmo horário, mas de segunda a quinta-feira vai decorrer a Hora da BD, um período durante o qual os visitantes poderão beneficiar de descontos de até 15% na compra de livros. .Tanto as sessões de autógrafos como a Hora da BD vão decorrer no Parque da Liberdade, no Núcleo Central do Festival. O antigo Ski Skate Amadora Park, com uma área total de 2100 metros quadrados, vai acolher uma área expositiva de 950 metros quadrado onde vão estar patentes nove exposições de autores nacionais e internacionais, além de uma exposição dedicada aos participantes dos concursos (já lá vamos). A zona comercial, também com 950 metros quadrados contará com a presença de 14 editoras e livreiros portugueses. Será aí que irão decorrer muitos lançamentos, as tais sessões de autógrafos, apresentações e palestras. Espaço ainda para o gaming, com a gaming arena a acolher o gaming lounge, pc gaming, arcadas, realidade virtual, cosplay e atividades com personalidades da cultura pop.Uma edição do Amadora BD sem os concursos de banda desenhada lançados pelo município não seria a mesma coisa. E este ano têm espaço reservado no festival o Concurso Municipal de Banda Desenhada da Amadora - que tem como alvo a comunidade escolar e que pretende estimular a criatividade e promover as artes visuais como ferramenta pedagógica sob o tema “Sorri, és um Super-Herói!” - e o Concurso de Banda Desenhada da Amadora - dirigido a jovens autores e que pretende incentivar a criação artística das novas gerações sob o tema “O Humor na Banda Desenhada”. Esta 36.ª edição culmina, como sempre com a cerimónia de entrega dos Prémios de Banda Desenhada da Amadora, que atribui cinco mil euros à Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português.