Diogo Madre Deus é o novo diretor editorial de Edições Gerais do Grupo LeYa

Diogo Madre Deus assumiu a direção editorial do negócio de Edições Gerais do grupo Leya, um dos maiores do setor em Portugal. "Figura reconhecida do setor editorial português, com um percurso de mais de duas décadas dedicado aos livros, à literatura e à cultura, chega à LeYa com uma vasta experiência na construção de catálogos, no relacionamento com autores e na liderança de projetos editoriais", anuncia o grupo editorial em comunicado.

Diogo Madre Deus era até agora editor no Penguin Random House Portugal, com responsabilidades sobre as chancelas Cavalo de Ferro e Elsinore. Foi cofundador da editora Cavalo de Ferro em 2002, da qual foi sócio-gerente "assumindo, entre 2008 e 2017, a responsabilidade pela sua gestão, estratégia editorial e comercial e programação", lê-se no comunicado. Em 2017 passou a editar também a chancela Elsinore, que viria a ser integrada na Penguin Random House Portugal.

Licenciado em Sociologia pelo ISCTE e com uma especialização em Técnicas Editoriais pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Diogo Madre Deus fala várias línguas e é também tradutor.

“É com enorme entusiasmo e renovada motivação que me junto ao Grupo LeYa. Ao longo dos últimos 25 anos, tive a oportunidade de trabalhar com excelentes autores, tradutores e profissionais do setor editorial, em diferentes mercados e contextos culturais. Espero poder colocar essa experiência ao serviço das Edições Gerais da LeYa, contribuindo para o desenvolvimento de projetos editoriais relevantes, para a valorização da leitura e para o fortalecimento da ligação entre autores e leitores”, afirma Diogo Madre Deus, citado na nota à imprensa.