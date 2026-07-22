Ana Rita Bessa sai da liderança da editora
Ana Rita Bessa sai da liderança da editoraFOTO: DR
Cultura

Ana Rita Bessa deixa administração executiva da Leya

Antiga deputada do CDS-PP liderava a editora desde 2012 e passa a ocupar um cargo de "membro não-executivo" do conselho de administração.
André Certã
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Ana Rita Bessa abandonou o cargo de administradora executiva da Leya, anunciou a empresa em comunicado, explicando que foi uma "decisão tomada pela própria" para se poder dedicar "a projetos pessoais".

A antiga administradora, que tinha assumido a posição em 2021 após ter abandonado o cargo de deputada pelo CDS-PP, vai manter-se no conselho de administração da editora mas com um cargo de "membro não executivo".

A empresa disse que, desde que a antiga deputada entrou na editora em 2011, "tem reforçado a sua posição no mercado". "A responsável vai continuar a acompanhar a atividade e desempenho do Grupo, mantendo a presença em áreas e iniciativas de relevo na LeYa", explica ainda o comunicado.

Nessa mesma declaração, a agora ex-administradora diz que a editora "é mais de que uma empresa". “É um compromisso de contribuir para uma melhor educação, para o reforço dos hábitos de leitura e para a promoção da língua portuguesa", acrescentou.

"Temos grandes desafios pela frente e estou confiante de que a LeYa, e as suas excelentes equipas, serão bem-sucedidas”, referiu também Ana Rita Bessa.

Herberth Samson, CEO do grupo-mãe da editora, o Infinitas Learning, saúdou o "grande empenho, resiliência e paixão" com que Ana Rita Bessa liderou a Leya.

"Sob a sua liderança, a empresa continuou a reforçar a sua posição e a navegar tanto as oportunidades como os desafios com confiança", acrescentou Samson numa declaração citada no comunicado.

"A Ana Rita aceitou manter-se estreitamente envolvida com a LeYa, o que nos permite continuar a beneficiar da sua experiência, visão estratégica e profundo conhecimento do negócio. Estamos muito gratos por tudo o que alcançou e ansiosos por continuar a nossa parceria nesta nova função”, sublinhou ainda o CEO da Infinitas Learning.

Ainda não há nome para quem irá administrar a editora. Porém, a empresa avançou que o grupo "ficará a cargo de uma gestora portuguesa, cujo nome será anunciado em breve".

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