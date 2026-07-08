Penguin Random House anuncia compra da editora Saída de Emergência

O grupo editorial Penguin Random House anunciou a aquisição do grupo Saída de Emergência, numa estratégia que "amplia a sua capacidade de chegar a novos leitores através de um catálogo diversificado de literatura de género", lê-se em comunicado. As chancelas Saída de Emergência, Chá das Cinco e Desassossego vão manter-se autónomas.O negócio permitirá à Penguin aumentar o seu catálogo para mais de oito mil títulos, continuando a sua estratégia de crescimento no mercado português, após a aquisição, em 2021, da 20|20 Editora. Clara Capitão e Pedro Veiga, líderes da Penguin Random House em Portugal, citados no comunicado, sublinham o "catálogo de elevada qualidade e uma comunidade fiel e muito participativa" do grupo editorial. A Saída de Emergência foi criada em 2003 por Luís Corte Real que construiu, considera a Penguin, "uma identidade editorial própria e amplamente reconhecida". O catálogo contempla fantasia, ficção científica, terror, thriller, romance, romance histórico e não ficção, com autores nacionais e internacionais, entre os quais nomes como George R. R. Martin, Arthur C. Clarke, Nora Roberts, Mark Manson, Tim Marshall, Victoria Aveyard, Clive Cussler, Stephanie Archer, Irvin D. Yalom, Isaac Asimov, Rina Kent, Andrzej Sapkowski, Simon Scarrow e Rainbow Rowell. A Penguin Random House sublinha ainda o contributo da Saída de Emergência para desenvolvimento de comunidades de leitores em Portugal, e diz que o grupo também se distingue pelo projeto cultural BANG!, que inclui uma coleção editorial, uma revista e um festival. "Esta iniciativa permitiu ao grupo Saída de Emergência estabelecer uma relação de grande proximidade com os seus leitores e afirmar-se como uma referência na promoção da fantasia, da ficção científica e de outros géneros de grande dinamismo editorial", lê-se na nota de imprensa. Luís Corte Real, citado no comunicado, diz que "a dimensão internacional" da Penguin Random House vai permitir "uma nova ambição" para a Saída de Emergência e vai "potenciar os projetos que criamos em paralelo com o catálogo, como a revista Bang!, dedicada à cultura pop, e o respetivo festival literário". Para Núria Cabutí, CEO da Penguin Random House Grupo Editorial, esta compra representa o "compromisso com o mercado português". .Escritores e leitores num comboio: "Uma mini rede social em movimento"