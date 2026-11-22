Dino d´Santiago anunciou o prémio em Braga, onde revelou que pretende dedicar os próximos cinco anos a promover encontros musicais entre países ligados pelo Atlântico.

“Foi uma coisa que me deixou muito surpreendido”, afirmou o músico português de ascendência cabo-verdiana, no final de uma conversa no Festival Utopia, em Braga, revelando que tinha acabado de receber por telefone a notícia da distinção, atribuída numa gala realizada no sábado em Atlanta, na qual não pôde participar devido à sua presença em Portugal.

Os Diaspora Creatives Awards distinguem criadores africanos e afrodescendentes de diferentes áreas artísticas, espalhados pela diáspora mundial, tendo Dino d'Santiago sido distinguido na categoria de Melhor Artista de Afro Jazz, para a qual estavam nomeadas as também cabo-verdianas Lura e Mayra Andrade, bem como a angolana Aline Frazão.

O músico, que recentemente conquistou também um Grammy Latino, considerou que os prémios internacionais confirmam a importância do percurso artístico que tem vindo a construir entre Portugal, Cabo Verde e Brasil, país onde decidiu aprofundar as suas experiências musicais.

“O facto de eu ter feito este trânsito, nascer em Portugal e explorar um pouco as minhas raízes em Cabo Verde e depois perceber que, para haver harmonia, eu necessitava de mais uma nota para ter a tríade e escolher o Brasil, tem sido uma travessia tão bonita”, afirmou, em declarações aos jornalistas.

Dino d’Santiago destacou a importância da colaboração com os brasileiros Amaro Freitas, pianista de jazz pernambucano, e Criolo, cantor e compositor de São Paulo, com quem gravou o álbum “Criolo, Amaro & Dino”, distinguido em 12 de novembro com o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira.

Para o músico, o projeto contribuiu para despertar o interesse do público brasileiro pela música e pela cultura cabo-verdianas, permitindo-lhe afirmar internacionalmente uma identidade artística construída entre Portugal, onde nasceu, Cabo Verde, de onde são originários os seus pais, e o Brasil.

A projeção internacional trouxe-lhe novos convites e oportunidades, mas o artista pretende agora desenvolver um projeto de circulação musical entre os países de língua portuguesa, recuperando o Atlântico como espaço de encontro.

“Eu tenho mesmo um plano que vou concretizar, tenho a certeza, que é, realmente, utilizar este oceano Atlântico, que durante tantos séculos foi uma travessia de dor, e fazer um caminho inverso, um caminho de retorno, em paz, em prosperidade, trazer muita música, vários encontros”, explicou.

O objetivo do músico é estabelecer uma circulação regular entre Portugal, Brasil, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, privilegiando o contacto com os músicos, os públicos e as culturas locais.

“Quero fazer essa dança durante uns cinco anos, pelo menos, estar nos locais, sentir as pessoas e ir com tempo para me demorar nessa travessia”, acrescentou.

Para já, o próximo destino será o Brasil, onde tem uma digressão prevista, numa altura em que considera estar a consolidar-se uma nova fase de internacionalização da sua carreira.

A língua portuguesa, que une os países abrangidos por este projeto, foi também um dos temas abordados pelo músico, que criticou a sua apropriação por discursos nacionalistas e de exclusão.

Dino d'Santiago participou numa mesa com o escritor português João Tordo e o escritor angolano José Eduardo Agualusa, dedicada ao tema da língua portuguesa como território comum entre diferentes geografias e identidades.

A esse propósito, o músico defendeu que a língua deve ser entendida como um espaço de pertença partilhada, aberto à diversidade dos povos que a utilizam, e não como um instrumento para estabelecer fronteiras entre comunidades.

“A nossa língua, que para mim é o único território que não precisa de passaporte para existirmos”, não deve ser utilizada “como uma ferramenta de opressão e de fechamento de oportunidades para outras pessoas”, afirmou.

Para o músico, a globalização e a convivência entre culturas tornam cada vez menos sustentável uma visão fechada da identidade nacional.

“Quando os povos se unem, se fundem, se aculturam, todos nós vencemos”, defendeu.

Apesar da preocupação com o crescimento da extrema-direita, Dino d'Santiago mostrou-se otimista quanto ao futuro, considerando que o reforço dos discursos de exclusão está também a provocar uma reação em sentido contrário, favorável à diversidade e à inclusão.

“O facto de haver uma extrema-direita forte fez com que o outro extremo da vida, que para mim é a luz, também cresça com mais força”, afirmou.

O músico depositou particular esperança nas gerações mais novas, defendendo que os jovens e as crianças têm uma visão diferente da sociedade e estão mais disponíveis para questionar os modelos estabelecidos.

“Essa provocação, a contracultura, felizmente, vai-nos levar para um lugar de mais inclusão e de mais amor”, considerou, destacando que “os jovens e as crianças já têm uma outra visão, são muito menos inativos do que as nossas gerações”.