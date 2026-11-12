Dino D’Santiago vence Grammy Latino por disco com Criolo e Amaro Freitas

O músico português Dino D'Santiago conquistou esta quinta-feira, 12 de novembro, um Grammy Latino com o disco que criou com os brasileiros Criolo e Amaro Freitas.

O álbum de estreia do projeto luso-brasileiro, intitulado "Criolo, Amaro & Dino", conquistou o prémio na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira.

"Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Portugal, obrigado a esta língua portuguesa por fazer nós um povo único", afirmou Dino D'Santiago no discurso de agradecimento.