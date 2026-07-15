Depois do Rock in Rio, Kaiser Chiefs sobem ao palco do CA Vilar de Mouros

Após a atuação no Rock in Rio, os Kaiser Chiefs preparam-se para regressar a Portugal. A banda britânica é uma das confirmações, reveladas esta quarta-feira, 15 de julho, no CA Vilar de Mouros, o festival do Alto Minho que decorre entre os dias 18 e 22 de agosto. A banda britânica atuou a 21 de junho no Rock in Rio e vai agora subir ao palco de Vilar de Mouros a 20 de agosto. .A organização daquele que é considerado o festival mais antigo da Península Ibérica anunciou ainda os President e os Cabaret Voltaire, ambos atuam a 18 de agosto, Ugly Kid Joe e Fishbone, no dia 19, os The Lathums (20) e os Triggerfinger (21) no cartaz deste ano.Estas confirmações juntam-se às já anunciadas atuações de The Hives, Kasabian, Ben Harper, Body Count e Triggerfinger, entre outros. Os bilhetes para o CA Vilar de Mouros já estão à venda, com os diários a custar 55 euros. O passe geral de cinco dias tem o preço de 160 euros e o de quatro dias 130 euros. .Álvaro Covões: "Estamos a transformar o NOS Alive num festival cultural e não só de música".Do campo de batalha ao palco da cultura: festival Mimo ocupa local onde nasceu Portugal