João Paulo Santos, em primeiro plano, com Rita Maria, em segundo plano.
Cultura

‘Corpo Nómada’, no São Luiz, mostra as muitas vozes da “transumância” humana

Até 1 de março, a Sala Luís Miguel Cintra dá forma à cocriação de João Paulo Santos, Joana Nicioli, Bertrand Groisard, Filipe Raposo e Rita Maria em torno de “errâncias”.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
