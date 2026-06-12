Presidente da Câmara Municipal de Lisboa foi presenteado com uma camisa do Rock in Rio inspirada na seleção.
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa foi presenteado com uma camisa do Rock in Rio inspirada na seleção.Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

Carlos Moedas: “O Rock in Rio já faz parte da alma e da identidade de Lisboa”

A uma semana do arranque da edição de 2026, autarca destacou a ligação do festival à cidade, enquanto a organização anunciou melhorias no Parque Tejo e dois dias já esgotados.
Nuno Tibiriçá
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A uma semana para o arranque da edição de 2026 do Rock in Rio Lisboa, a organização do festival já fala em recordes. Durante uma apresentação realizada na última quinta-feira, 11 de junho, no Parque Tejo, a vice-presidente executiva do festival, Roberta Medina, confirmou que dois dos quatro dias do evento já estão esgotados e destacou as melhorias implementadas após a estreia do recinto em 2024.

Entre as novidades anunciadas estão mais áreas de circulação, aumento das zonas de sombra, reforço da restauração e 40% mais casas de banho em relação à última edição. Segundo Roberta Medina, a capacidade do recinto foi ampliada e o público deverá sentir um parque "maior" e mais confortável. "Obviamente, aprendemos com a primeira experiência e queremos fazer desta segunda edição na nova casa uma experiência ainda melhor", afirmou.

A cerimónia contou também com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que afirmou que o Rock in Rio já ultrapassou a condição de simples evento musical e aproveitou ainda para recordar a mudança do festival para o Parque Tejo, concretizada há dois anos após duas décadas na Bela Vista. "O Rock in Rio começou por ser um evento, mas hoje não é um evento. Olho para este palco, esta vista, e acho impressionante como o Rock in Rio tornou-se parte da nossa alma, da nossa identidade lisboeta", disse.

Presidente da CML posa para foto no Parque Tejo.
Presidente da CML posa para foto no Parque Tejo.Foto: Reinaldo Rodrigues

Segundo Moedas, a decisão foi inicialmente recebida com críticas, mas acabou por transformar a relação do evento com a cidade. "Fomos alvo de críticas porque sempre que fazemos coisas grandes somos criticados. Mas quando estava a ver ali o vídeo pensei: aquilo que fizemos não tem palavras, é absolutamente incrível", afirmou.

Para o presidente da Câmara, a nova localização tornou-se também uma montra privilegiada para Lisboa. "Não há uma imagem como esta da ponte, do rio e da natureza como nós temos aqui", disse, olhando para o enquadramento entre o Parque Tejo e a Ponte Vasco da Gama.

A vista do Palco Tejo que faz o Presidente da Câmara ficar admirado.
A vista do Palco Tejo que faz o Presidente da Câmara ficar admirado.Foto: Reinaldo Rodrigues

Moedas destacou ainda a integração formal do festival nas Festas de Lisboa, algo que classificou como uma evolução natural após mais de duas décadas de ligação entre a cidade e a marca criada no Brasil. "O Rock in Rio representa verdadeiramente o que é Lisboa. Na diversidade, na inclusão, nesta cidade aberta", afirmou.

Além da programação musical, que inclui nomes como Katy Perry, Linkin Park, Rod Stewart, 21 Savage, Joss Stone, Cypress Hill, Pedro Sampaio, Calema, Matuê e Belo, a organização reforçou a aposta em experiências imersivas, ativações de marca e conteúdos ligados ao Campeonato do Mundo, que decorre em simultâneo nos Estados Unidos, México e Canadá.

Uma das novidades será um momento dedicado à seleção portuguesa durante os intervalos do Palco Mundo. A organização promete abrir um grande bandeirão sobre o público e promover ações de animação inspiradas nos estádios de futebol para apoiar a equipa nacional. O recinto contará ainda com uma Arena do Futebol, onde serão transmitidos jogos da competição.

Roberta Medina, diretora do Rock in Rio Lisboa.
Roberta Medina, diretora do Rock in Rio Lisboa.Foto: Reinaldo Rodrigues

Roberta Medina destacou também a dimensão internacional do evento e o impacto económico gerado para Lisboa e Portugal. "Eu ando a vender mais destino do que Rock in Rio", brincou. "É isso que faz a diferença para quem vem ficar conosco: conhecer a região, estar nos restaurantes, ocupar os hotéis. É um turista que fica mais tempo, investe mais na cidade, gera emprego e impacta a economia".

A edição de 2026 do Rock in Rio Lisboa acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, no Parque Tejo. O Diário de Notícias é media partner oficial do festival.

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