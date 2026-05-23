Marcha vencedora e casais de Santo António serão convidados para o Rock in Rio Lisboa

feO Rock in Rio Lisboa vai reforçar a sua ligação às Festas de Lisboa, oferecendo bilhetes para o festival e convidando a marcha vencedora das Festas de Lisboa e os noivos que vão protagonizar os Casamentos de Santo de Santo António a marcar presença.O anúncio desta celebração conjunta, entre o festival e as Festas de Lisboa, em pleno mês de Mundial de futebol, foi realizado esta sexta-feira, 22 de maio, durante a Conferência de Imprensa da EGEAC Lisboa Cultura de Apresentação das Festas de Lisboa 2026, na Praça do Município. O objetivo passa por reforçar a ligação do evento musical às festas da cidade."Estamos muito entusiasmados por voltar a celebrar os Santos Populares na 11ª edição do Rock in Rio Lisboa 2026, que volta a cruzar-se com este período festivo. Ao longo do festival, teremos a energia de junho, as festas dos Santos Populares e a emoção dos jogos do Campeonato do Mundo, com transmissões na Cidade do Rock. O Rock in Rio é sinónimo de festa e união, e este ano queremos reforçar ainda mais a ligação com todos os portugueses", afirmou Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio."É com o maior prazer e satisfação que associamos as Festas de Lisboa 2026 a mais uma edição do Rock in Rio Lisboa, verdadeira prova do diálogo cultural e musical entre entidades públicas e privadas, com o objetivo comum de enriquecer a oferta cultural de Lisboa e de reforçar a sua valorização a nível nacional e internacional", disse, por sua vez, Pedro Moreira, Presidente do Concelho de Administração da EGEAC Lisboa Cultura.Recorde-se que o Rock in Rio Lisboa se vai realizar nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026.