Bryan Adams diz que "comem morcegos" e "fazem vírus" na China. Racismo, acusam

O cantor canadiano Bryan Adams enfrenta acusações de racismo anti-chinês após ter feito publicações no Instagram e no Twitter sobre a pandemia que obrigou ao cancelamento de seus concertos em Londres agendados para esta semana.

O cantor de "Cuts Like a Knife" disse nas redes sociais que os seus espetáculos no Royal Albert Hall foram cancelados graças a "comida de morcego, venda de animais no mercado, bastardos gananciosos que fazem vírus".

O músico, que tem fortes ligações a Portugal por onde já esteve em diversas ocasiões, continuou com o discurso e disse que "agora o mundo inteiro está à espera, sem mencionar os milhares que sofreram ou morreram com este vírus", exortando os chineses a "tornarem-se vegetarianos".

Após a polémica, o cantor já veio garantir que não pretendia ser racista. Apagou mesmo os tweets mas deixou o post no Instagram, sem permitir comentários.

