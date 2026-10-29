Bryan Adams critica Trump em nova canção sobre o Lago Ontário

O músico canadiano Bryan Adams lançou uma nova canção contra a decisão do Presidente norte-americano, Donald Trump, de alterar o nome do Lago Ontário, defendendo a identidade histórica daquele território partilhado pelo Canadá e os Estados Unidos.

A canção, intitulada "Lake Ontario", divulgada na quarta-feira, surge dois meses depois de Trump ter assinado, em 27 de agosto, uma ordem executiva para alterar a designação oficial do lago para "Lake America" nos organismos federais norte-americanos.

“Impérios e regimes, ditadores e reis, todos aparecem e desaparecem. O Lago Ontário é eterno”, afirmou Bryan Adams, de 66 anos, numa declaração publicada no seu sítio oficial.

O cantor explicou que a música se destina às populações de ambas as margens do lago que acreditam que a atual situação política será ultrapassada, defendendo que a sua designação histórica permanecerá inalterada.

Embora não mencione diretamente Donald Trump, a letra da canção contém críticas à administração norte-americana, associando a polémica sobre o nome do lago à situação no Irão e aos documentos relacionados com Jeffrey Epstein, sugerindo que a iniciativa pretende desviar as atenções de outras controvérsias.

A ordem executiva assinada pelo Presidente norte-americano determina que as agências federais dos Estados Unidos passem a utilizar a designação "Lake America" em mapas, documentos e comunicações oficiais, sem obrigar o Canadá a reconhecer a alteração.

Na letra, Adams recorda a formação geológica do lago, a presença histórica dos povos indígenas e a exploração europeia, defendendo que a identidade daquele espaço natural não pode ser determinada por uma decisão presidencial.

O novo tema surge depois de o músico ter lançado, em 01 de julho, Dia do Canadá, a canção "51st State", uma resposta às declarações de Trump sobre a possibilidade de o Canadá se tornar o 51.º estado norte-americano.

Nessa música, Adams rejeita a integração do país nos Estados Unidos e critica as tarifas comerciais impostas por Washington, colocando a soberania e a identidade canadiana no centro da mensagem.

A controvérsia também teve expressão num concerto da banda canadiana Blue Rodeo, realizado em Toronto, em 29 de agosto, quando milhares de espectadores acompanharam uma passagem de "Hasn't Hit Me Yet", canção de 1993 que menciona o Lago Ontário.

A canção "Lake Ontario" está integrada, como faixa adicional da edição digital, no álbum "How's It Goin'", com lançamento previsto para 06 de novembro, que reúne composições inspiradas na história, cultura e identidade do Canadá.