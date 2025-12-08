Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
'Batalha Atrás de Batalha' com nove nomeações para os Globos de Ouro

Depois da eleição de Fernanda Torres como Melhor Atriz, o ator Wagner Moura é agora o primeiro brasileiro a ser nomeado para Melhor Ator em Drama.
Sofia FonsecaAgência Lusa
O filme Batalha Atrás de Batalha, o mais recente de Paul Thomas Anderson, protagonizado por Leonardo DiCaprio, teve nove nomeações para os Globos de Ouro, em que o ator Wagner Moura é o primeiro brasileiro a ser nomeado para Melhor Ator em Drama.

Segundo a organização dos prémios, entre as nove candidaturas do filme de Paul Thomas Anderson estão as categorias de melhor filme, melhor realizador, melhor ator principal (Leonardo DiCaprio) e atriz principal (Chase Infinity).

Nesta 83.ª edição dos Globos de Ouro, Wagner Moura é nomeado para a categoria de Melhor Papel em Drama pela sua participação no filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, tornando-se o primeiro ator brasileiro a ser indicado para este prémio, depois da vitória de Fernanda Torres no ano passado na categoria de Melhor Atriz pelo filme Ainda Estou Aqui. O ator disputa o prémio com Dwayne Johnson, Jeremy Allen White, Joel Edgerton, Michael B. Jordan e Oscar Isaac.

Em 2016, o ator esteve nomeado para os Globos de Ouro mas na categoria de Melhor Ator em Série Dramática, por Narcos, que perdeu para Jon Hamm por Mad Men.

Segundo a Variety, esta nomeação "marca um momento histórico para a representação brasileira nos Globos de Ouro, onde artistas do país têm sido historicamente ignorados nas principais categorias de atuação”.

O reconhecimento de Moura surge “após sua vitória histórica no Círculo de Críticos de Cinema de Nova Iorque, onde se tornou o primeiro ator latino a ganhar o prémio de melhor ator” na sua “aclamada atuação naquele ‘thriller’ político” no qual “demonstra a mistura característica do ator de contenção e volatilidade”, acrescenta a Variety.

A nomeação de “Batalha Atrás de Batalha” em nove categorias dá à Warner Bros. uma vitória, após o acordo de aquisição da produtora pela Netflix, anunciado na sexta-feira, num total de 72 mil milhões de dólares (71,27 mil milhões de euros). Entretanto, a Paramount anunciou uma oferta hostil pela Warner Bros., desafiando a proposta de 72 mil milhões de dólares da Netflix.

As duas plataformas lideram as nomeações para cinema e televisão. A Netflix recebeu 35 nomeações, impulsionadas pelo seu extenso catálogo de filmes e por séries como a britânica Adolescência (cinco nomeações, entre as quais a de Melhor Minissérie). A Warner Bros. recebeu 31 nomeações, incluindo 15 da HBO Max por séries como The White Lotus, a principal nomeada na categoria de televisão, com seis nomeações.

Imediatamente após o filme de Anderson ficou Valor sentimental, de Joachim Trier, um drama familiar norueguês sobre uma família de cineastas, com oito nomeações, seguido pelo ‘thriller’ Pecadores, o aclamado sucesso de vampiros de Ryan Coogler.

As oito indicações de Valor Sentimental incluíram nomeações para quatro dos seus atores: Stellan Skarsgård (para melhor ator), Renate Reinsve (melhor atriz), Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas (estas úlimas para melhor atriz secundária).

Entre as sete nomeações de Pecadores constam a de bilheteira, Melhor Ator para Michael B. Jordan e para Ryan Coogler como realizador.

No setor da televisão, estão nomeadas para Melhor Série Dramática A Diplomata, Pluribus, Ruptura, Slow Horses, The Pitt e a já referida The White Lotus.

Para Melhor série de Comédia concorrem Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Ninguém Quer Isto, The Studio e Homicídios ao Domicílio.

Globos de Ouro

