“As pessoas têm a ideia que o alemão é só para os nerds”
Foto: Paulo Spranger
Cultura

Neste início de ano letivo, a diretora do Goethe-Institut Portugal, Jana Binder, falou com o DN sobre o que leva os portugueses a interessar-se pela língua alemã. E sobre alguns eventos desta rentrée.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Cultura
alemão
edição impressa
Goethe-Institut
língua alemã

