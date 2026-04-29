Gena Rowlands em Noite de Estreia (1977): no espelho da solidão.
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Cultura

As atrizes de cinema também envelhecem

Para Murielle Joudet, o envelhecimento é uma matéria fulcral para descrever e compreender o labor de uma atriz. É esse o tema do seu magnífico livro A Segunda Mulher — de Nicole Kidman a Bette Davis.
João Lopes
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