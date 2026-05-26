19 dias de livros, debates, leitura silenciosa e cinema ao ar livre. Conheça a programação da Feira do Livro de Lisboa
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Cultura

19 dias de livros, debates, leitura silenciosa e cinema ao ar livre. Conheça a programação da Feira do Livro de Lisboa

Com um recinto reorganizado para oferecer um percurso mais funcional, a Feira mantém os 350 pavilhões, com 128 participantes, que representam 900 chancelas editoriais.
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A Feira do Livro de Lisboa abre hoje ao público, pelas 20.00, com uma cerimónia no Auditório Lusíadas Saúde, localizado na entrada sul do recinto, que contará com a presença do Presidente da República, António José Seguro, da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

Ao longo dos próximos 19 dias, até 14 de junho, o Parque Eduardo VII vai receber mais de 3200 eventos entre sessões de autógrafos, apresentações de livros, debates e encontros com autores nacionais e internacionais.

VEJA AQUI A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA FEIRA DO LIVRO DE LISBOA

Com um recinto reorganizado para oferecer um percurso mais funcional, a Feira mantém os 350 pavilhões, com 128 participantes, que representam 900 chancelas editoriais.

FOTOS: Reinaldo Rodrigues
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Entre as novidades desta edição estão as sessões de silent listening, uma “leitura silenciosa” que pretende proporcionar uma experiência de leitura imersiva e inclusiva.

Mas nem só de livros se faz a Feira. Em parceria com a Cine Society, o “Cine Sábado” vai trazer sessões de cinema, pelas 21.30, no relvado central, com a exibição dos filmes Clube dos Poetas Mortos (30/05), Parque Jurássico (06/06) e Orgulho e Preconceito (13/06).

Além de aulas de ioga, promovidas pela Lusíadas Saúde, mantém-se também a “Hora H”, que oferece descontos especiais de 50%, na última hora da Feira, de segunda a quinta-feira (exceto feriados). Regressam ainda os “Livros do Dia”, com descontos mínimos de 40%.

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