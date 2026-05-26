19 dias de livros, debates, leitura silenciosa e cinema ao ar livre. Conheça a programação da Feira do Livro de Lisboa

A Feira do Livro de Lisboa abre hoje ao público, pelas 20.00, com uma cerimónia no Auditório Lusíadas Saúde, localizado na entrada sul do recinto, que contará com a presença do Presidente da República, António José Seguro, da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.Ao longo dos próximos 19 dias, até 14 de junho, o Parque Eduardo VII vai receber mais de 3200 eventos entre sessões de autógrafos, apresentações de livros, debates e encontros com autores nacionais e internacionais. VEJA AQUI A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA FEIRA DO LIVRO DE LISBOACom um recinto reorganizado para oferecer um percurso mais funcional, a Feira mantém os 350 pavilhões, com 128 participantes, que representam 900 chancelas editoriais..Entre as novidades desta edição estão as sessões de silent listening, uma “leitura silenciosa” que pretende proporcionar uma experiência de leitura imersiva e inclusiva.Mas nem só de livros se faz a Feira. Em parceria com a Cine Society, o “Cine Sábado” vai trazer sessões de cinema, pelas 21.30, no relvado central, com a exibição dos filmes Clube dos Poetas Mortos (30/05), Parque Jurássico (06/06) e Orgulho e Preconceito (13/06).Além de aulas de ioga, promovidas pela Lusíadas Saúde, mantém-se também a “Hora H”, que oferece descontos especiais de 50%, na última hora da Feira, de segunda a quinta-feira (exceto feriados). Regressam ainda os “Livros do Dia”, com descontos mínimos de 40%..Uma dúzia de livros a não perder na Feira do Livro de Lisboa