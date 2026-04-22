Vasco de Mello: "Mais do que discriminarmos as grandes empresas, deveríamos ver o contributo que dão à economia"

"Deveríamos ter como desígnio nacional o crescimento e, para isso, é preciso ambição para crescer e para ganhar escala. Mais do que discriminarmos as grandes empresas face às pequenas, é importante perceber que as grandes empresas conseguem acelerar as médias empresas e criar um ciclo virtuoso de crescimento e de contributo na economia", defendeu esta quarta-feira, dia 22, o presidente do grupo José Mello.Vasco de Mello, que falava na conferência M&A - Consolidar para Crescer, promovida pelo DN e pela PwC, disse que Portugal é um país "do pequeninos" no que respeita à dimensão do tecido empresarial, mas que são as grandes que assumem maior peso na contribuição para a economia. "É preciso ter mais em conta o contributo das grandes empresas", reiterou.Durante a sua intervenção num painel sob o mote "Consolidar para crescer", o empresário destacou que a escala das empresas só representa um fator relevante se estiver associado intrinsecamente à criação de valor. "A escala é algo importante, mas só é importante na perspetiva em que consegue criar condições para atrair talento, pagar melhores salários e ter um maior nível de capacidades e competências. Permite investir em modificação de processo e inovação e internacionalização. No fim, a escala tem de criar valor, não é um objetivo por si", enumerou.Para Vasco de Mello "não há números mágicos de faturação" que balizem ambição. "Já conheci empresas pequenas, mas que tinham capacidade de atrair talento", exemplificou.O presidente do grupo que detém empresas como a Brisa, a Bondalti ou a CUF assumiu que, no capítulo das fusões, o maior desafio visa a criação de uma cultura comum. "O tema da execução tem de ser muito claro e como vamos conseguir que duas empresas resultem em mais do que a sua soma. É preciso ter uma ideia muito clara de como se vão implementar as alterações necessárias à mudança", referiu.O gestor defendeu ainda a importância de assegurar um governo societário com uma estrutura adequada com "diversidade, conhecimento e capacidade de assegurar uma base sólida". "É um fator que distingue uma operação que tem sucesso ou não", vincou..Banco Português de Fomento prevê injetar mais de 30 mil milhões na economia nos próximos três anos.António Esteves: "Portugal é um playground interessante para o private equity"