Banco Português de Fomento prevê injetar mais de 30 mil milhões na economia nos próximos três anos

O financiamento do Banco Português de Fomento (BPF) à economia portuguesa nos próximos três anos (2026 a 2028) – através de garantias, de capital efetivo, de mobilização de fundos de investimento e de apoio à utilização de verbas europeias a fundo perdido (subvenções) – deverá registar um aumento na ordem dos 30 mil milhões de euros, prevê Gonçalo Regalado, presidente executivo (CEO) do BPF, na conferência "M&A - Consolidar para Crescer", organizada pelo Diário de Notícias (DN) e pela consultora PwC, que decorreu em Lisboa, esta quarta-feira, 22 de abril.O gestor começou por dizer que 2025 foi "o melhor ano de sempre nas garantias contratadas, excepto no ano de 2020", quando foram mobilizadas as chamadas linhas de financiamento COVID". Em 2025, o BFP "multiplicou por onze" a sua dimensão (medida em produção de crédito com garantias) entre 2024 e 2025.Passou de 539 milhões de euros em mobilização de crédito às empresas em Portugal (em 2024) para 5,7 mil milhões de euros no ano passado, indicou o gestor. O valor é preliminar e "deve superar os seis mil milhões de euros" em 2025.Mega-projetosO trabalho de fundo do Banco de Fomento está visível em projetos de grande envergadura conhecidos do público, sendo bandeiras dos últimos governos, do atual também.O BPF "presta apoio a projetos estratégicos para economia portuguesa no valor de 3,4 mil milhões de euro", designadamente a três mega investimentos que foram lançados nos últimos 12 meses, indicou Regalado.O Hospital de Lisboa Oriental, já em construção, deve representar um investimento total de 455 milhões de euros, dos quais "15 milhões são financiamento direto do BPF". "Trata-se da construção de uma nova infraestrutura hospitalar que vai substituir seis hospitais obsoletos, contribuindo para modernizar o Serviço Nacional de Saúde (SNS)", referiu o CEO.Outro exemplo é o investimento na primeira fase da linha de Alta Velocidade ferroviária (TGV) que ligará o Porto (Campanhã) a Oiã, sendo financiada por Banco Europeu de Investimento, BPF, fundos europeus e outros bancos comerciais. Segundo o banqueiro, este projeto do TGV está avaliado em 2,68 mil milhões de euros comerciais, tendo o BPF apoiado com uma garantia de 110 milhões de euros.O terceiro exemplo vai para a "inteligência artificial", nos termos de Regalado. São os dois enorme centros de dados que estão a ser desenvolvidos em Portugal, num investimento total de 253 milhões de euros. Aqui o BPF entra com um empréstimo direto de cerca de 10% do total, 25 milhões de euros, indicou."Estamos a falar da participação no financiamento sindicalizado para o campus de data centers Atlas Edge em Lisboa — um investimento estratégico que inclui dois data centers de grande escala", acrescentou.Com um "impacto anual em 2025 que chegou aos seis mil milhões de euros em financiamento à economia e às empresas portuguesas" assente nas garantias do BPF, 11 vezes mais do que em 2024, Regalado prevê que a explosão continue, antecipando, como referido, a mobilização de mais 30 mil milhões de euros em novo financiamento entre este ano e final de 2028."O nosso plano para impulsionar o crescimento e a atratividade de Portugal" passa por sermos "banco das empresas". Segundo Gonçalo Regalado, a previsão é reforçar o apoio às empresas instaladas no país (através de garantias, financiamento direto e instrumentos de capital) "em mais de 30 mil milhões de euros" daqui a 2028."Também queremos ser o banco das exportações através de garantias para contratação de seguros de crédito e linhas de exportação". Com o apoio do BPF, a previsão aponta exportações no valor de três mil milhões de euros nos três anos do novo plano estratégico, indicou o gestor.Ajudar a executar o que ainda vai entrar com a última fase do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que acontece este ano, é outra das prioridades. "Vamos ter 3,25 mil milhões de euros em linhas de apoio e recuperação para reforçar a robustez do tecido empresarial a partir das verbas do PRR", exemplificou Regalado.Outro grande objetivo é "participar na revolução digital", na "inteligência artificial". Para isto, o BPF tem previstos mais de quatro mil milhões de euros para apoiar a instalação de uma "AI gigafactory" no país, "tornando Portugal uma referência mundial".BFP é o quinto maior da Europa "em impacto" na economiaComo referido, a atividade deste banco, que é uma instituição pública, passa por facilitar o acesso a crédito por parte das empresas portuguesas. Isto faz-se com avales bancários (garantias), injeção efetiva de capital para investimento."Entre as principais conquistas do BPF em 2025 estão a mobilização de financiamento no valor de 5,7 mil milhões de euros com base nas garantias dadas pelo banco de fomento.Além disso, a execução do fundo dos fundos de capital de risco passou de 28% em 2024 para 98% em 2025.O total de investimento em projetos apoiados superou os 3,4 mil milhões de euros no ano passado, segundo o líder do BPF.Estes fundos foram absorvidos por "mais de 16 mil empresas" que, no seu conjunto, têm mais de 290 mil postos de trabalho, valendo no seu conjunto (valor empresarial em ativos) mais de 38 mil milhões de euros e com um volume de negócios que superou 40 mil milhões de euros no ano passado, de acordo com dados do gestor.Este universo de 16 mil empresas apoiadas pelo BPF gerou mais de quatro mil milhões de euros em lucro, dando 400 milhões de euros ao estado em receitas de IRC, indicou o mesmo responsável.