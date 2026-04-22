António Esteves, CEO da Fortitude Capital
António Esteves, CEO da Fortitude Capital Reinaldo Rodrigues
Conferência M&A 2026

António Esteves: "Portugal é um playground interessante para o private equity"

CEO da Fortitude Capital acredita que Portugal pode ser um hub tecnológico de IA na Europa, mas alerta que os gestores têm de "acordar" e pagar melhor para reter talento no país.
Rute Simão
Publicado a
Atualizado a

O CEO e fundador da Fortitude Capital assegura que Portugal tem potencial para se afirmar junto de investidores de private equity e acredita que a pequena dimensão do país joga a favor na hora de atrair capitais.

“Portugal é uma economia muito pequena e, quase por causa disso, é atrativo para fazer investimentos. Não temos aqui os grande fundos de private equity, nem os grandes bancos de investimento com capital e recursos alocados. Por isso mesmo, Portugal é uma espécie de playground que pode oferecer oportunidades muito interessantes para private equity, face a outros mercados europeus”, apontou esta quarta-feira, 22.

O ex-partner do Goldman Sachs, que falava na conferência M&A - Consolidar para Crescer, promovida pelo DN e pela PwC, com apoio do Banco Português de Fomento,  assegurou que “as oportunidades existem, do ponto de vista do investidor”, e que é imperativo que o mercado se habitue ao modelo de private equity, porque “é um catalisador do desenvolvimento dos países”.

No capítulo das oportunidades, a tecnologia é a atividade que oferece um melhor leque de possibilidades para o país se destacar no mapa da Europa.

“Portugal pode ser um grande diferenciador em todo o setor da tecnologia, infraestruturas e IA e pode posicionar Portugal no panorama Europeu. Portugal tem bom clima, água e toda a parte tecnológica dos cabos submarinos, e isso é muito diferenciador. Portugal pode ser um hub tecnológico no mundo da IA na Europa, é uma oportunidade enorme”, afiançou o CEO da sociedade de capital de risco.

António Esteves destacou as telecomunicações e as infraestruturas relacionadas com a tecnologia como sendo pólos de oportunidades de investimento. “A Meta, a Google e a Amazon estão a falar com Portugal e estão a olhar para Portugal com mais apetite e confiança do que para a França”, frisou.

Também o turismo, que tem atingido números recordes nos últimos anos, e que somou um máximo de receitas de 30 mil milhões de euros em 2025, é outra das franjas aliciantes para os investidores. “O setor do turismo teve uma trajetória ascendente muitíssimo forte, o grande ativo de Portugal é a sua localização geográfica e a grande segurança e estabilidade, e esse é um fator diferenciador muito grande”, constatou o gestor.

Contudo, e apesar de todos os fatores positivos que abonam a favor das empresas em Portugal, há desafios estruturais que precisam de ser ultrapassados, desde logo no que respeita aos salários poucos competitivos que impedem a retenção de recursos humanos qualificados.

“O tema do talento é crítico para Portugal. Os jovens são muito mais racionais nas suas escolhas e muito menos apaixonados. Quando falamos de consolidação e de criar empresas de referência ao nível ibérico, as empresas têm de pagar mais. O acionista tem ganhado muito dinheiro e tem havido muitos dividendos no país, mas  tem de acordar para uma nova realidade e tem de pagar mais. Portugal está na cauda da Europa e é muito difícil retermos talento jovem”, alertou ainda.

O gestor garantiu que "o mundo empresarial em Portugal não se desenvolve sem capital extra" e relembrou que o tecido empresarial nacional é "muito atonizado", sendo constituído, na sua esmagadora maioria, por pequenas e médias empresas.

"Há muita falta de ambição e de confiança em Portugal. Temos excelente talento, empreendedores e empresas com negócios de qualidade, mas internacionalmente são desconhecidos. Os private equity falam com estas empresas para as ajudarem a ser uma referência, é uma educação que está em processo", enquadrou.

António Esteves, CEO da Fortitude Capital
Banco Português de Fomento prevê injetar mais de 30 mil milhões na economia nos próximos três anos
Empresas
Investimento
Conferência DN

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt