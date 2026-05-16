Lajes. Carneiro acusa Governo de colocar Portugal numa "posição lamentável"

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, considerou este sábado, 16 de maio, lamentável a posição em que o Governo colocou Portugal no caso da utilização da Base das Lajes, nos Açores, pelos EUA. "Lamento que o Governo tenha colocado Portugal nesta posição lamentável", afirmou em declarações aos jornalistas, em Braga.Em causa estão as declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que, numa entrevista à Fox News, disse que Portugal autorizou a utilização da Base das Lajes antes dos EUA terem feito um pedido formal. Logo que foram conhecidas, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, veio desmentir Rubio.José Luís Carneiro disse aguardar "que o ministro dos Negócios Estrangeiros, que vai à Assembleia da República a pedido do Partido Socialista, possa esclarecer os termos em que foi autorizado o uso da Base das Lajes". O dirigente socialista apontou haver "uma declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros que desmente uma declaração do Secretário de Estado norte-americano"."Um dos dois está a faltar à verdade. Vamos aguardar pela ida do ministro dos Negócios Estrangeiros à Assembleia da República", rematou José Luís Carneiro.O secretário-geral do PS afirmou ainda "sentir tristeza com o facto de não ter havido sentido de Estado" do governo português nesta matéria. .Utilização da base das Lajes. PS pede audição de Rangel para debater “humilhação à escala planetária”.MNE desmente Marco Rubio sobre uso da Base das Lajes