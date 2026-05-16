O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.RODRIGO ANTUNES/LUSA
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Lajes. Carneiro acusa Governo de colocar Portugal numa "posição lamentável"

Secretário-geral do PS aguarda que Governo esclareça declarações de Rubio e Rangel sobre autorização de utilização das Lajes sem pedido prévio formal. "Um dos dois está a faltar à verdade", aponta.
Sónia Santos Pereira
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O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, considerou este sábado, 16 de maio, lamentável a posição em que o Governo colocou Portugal no caso da utilização da Base das Lajes, nos Açores, pelos EUA. "Lamento que o Governo tenha colocado Portugal nesta posição lamentável", afirmou em declarações aos jornalistas, em Braga.

Em causa estão as declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que, numa entrevista à Fox News, disse que Portugal autorizou a utilização da Base das Lajes antes dos EUA terem feito um pedido formal. Logo que foram conhecidas, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, veio desmentir Rubio.

José Luís Carneiro disse aguardar "que o ministro dos Negócios Estrangeiros, que vai à Assembleia da República a pedido do Partido Socialista, possa esclarecer os termos em que foi autorizado o uso da Base das Lajes".

O dirigente socialista apontou haver "uma declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros que desmente uma declaração do Secretário de Estado norte-americano".

"Um dos dois está a faltar à verdade. Vamos aguardar pela ida do ministro dos Negócios Estrangeiros à Assembleia da República", rematou José Luís Carneiro.

O secretário-geral do PS afirmou ainda "sentir tristeza com o facto de não ter havido sentido de Estado" do governo português nesta matéria.

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