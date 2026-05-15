O Diário de Notícias como fonte preferencial no Google.
O Diário de Notícias como fonte preferencial no Google.Imagem ilustrativa
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Já pode escolher o DN como fonte preferencial de notícias no Google

Num mundo saturado de informação, o rigor jornalístico do Diário de Notícias está agora mais acessível. Saiba como destacar os nossos conteúdos no seu ecrã.
Diário de Notícias
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Acompanhar a atualidade com o rigor e a isenção que caracterizam o Diário de Notícias é agora mais simples do que nunca.

No âmbito do nosso compromisso contínuo com a inovação digital e a proximidade aos leitores, reforçámos a nossa presença nas plataformas da Google, permitindo que as notícias do DN cheguem até si de forma personalizada e imediata.

O que muda na sua leitura diária:

Ao eleger o Diário de Notícias como a sua principal fonte de informação (Preferred Sources), a sua experiência nas plataformas da Google será enriquecida de forma prática:

  • As notícias e os artigos do DN passam a ter prioridade e maior destaque nos resultados das suas pesquisas;

  • Terá um acesso mais rápido e direto às nossas grandes reportagens, trabalhos de investigação e aos artigos de opinião;

  • Mantém o controlo total sobre as opções, podendo alterar ou cancelar esta escolha na sua conta sempre que desejar;

  • A sua preferência fica automaticamente guardada em todos os seus dispositivos (computador, telemóvel ou tablet) ligados à sua conta Google.

Para ativar esta funcionalidade, basta seguir três passos rápidos:

  1. Aceda às definições de Preferências de fonte na sua conta Google;

  2. Pesquise por Diário de Notícias ou dn.pt na barra de pesquisa;

  3. Confirme na caixa de seleção (com um visto) que aparece ao lado do nosso nome.

E já está. A partir deste momento, as nossas notícias e alertas de última hora aparecerão com destaque nas suas pesquisas e no seu feed, garantindo uma leitura mais fluida e direcionada para o que realmente importa.

Pode saber mais sobre esta configuração acedendo à documentação oficial fornecida pela Google.

Este é mais um passo na nossa missão de levar o jornalismo de qualidade a todos os suportes, mantendo a herança histórica de um título que informa o país desde 1864. A sua escolha fortalece o jornalismo livre e independente.

No DN, continuamos a trabalhar para que a verdade dos factos prevaleça, com as ferramentas tecnológicas que cada momento da História disponibiliza, com o objetivo traçado no momento da nossa fundação: oferecer o melhor serviço possível ao leitor.

Obrigado pela sua preferência.

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