O Parque Tejo será palco da próxima edição do Rock in Rio, em 2026
O Parque Tejo será palco da próxima edição do Rock in Rio, em 2026Gerardo Santos/Global Imagens
Sociedade

RIR Lisboa: Uma assinatura anual, um bilhete para o festival

O Diário de Notícias volta a associar-se ao Rock in Rio Lisboa para oferecer aos seus leitores a oportunidade de viver um dos maiores festivais de música do mundo.
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Até dia 20 de maio, na subscrição de uma assinatura anual digital do DN por 59,99€, cada leitor poderá receber um bilhete para o Rock in Rio Lisboa, para o dia à sua escolha, limitado à disponibilidade existente. Sem sorteios. Ser leitor e assinante do DN dá-lhe acesso direto a uma experiência única.

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A iniciativa reforça a ligação histórica entre o DN e o Rock in Rio Lisboa, parceiros desde a primeira edição do festival em Portugal, refletindo o compromisso do jornal em estar próximo dos seus leitores — tanto através da informação diária como dos grandes momentos culturais e de entretenimento.

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