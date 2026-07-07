Incêndio no sudeste de França obriga à saída de 12 mil pessoas das suas casas

Um incêndio na região dos Pirinéus Orientais do sudeste francês, junto à fronteira com a Espanha, já obrigou à saída de 12 mil pessoas das suas casas. Cerca de 4900 hectares de floresta já foram consumidas pelas chamas.No total, as chamas ardem numa área de cerca de 40 quilómetros, tendo chegado perto da vila de Trévillach. "Chegou a 300 metros das casas", contou Patrice à AFP, sublinhando que ficaram "chocados" com a rapidez com que o fogo se espalhou.Segundo a rádio regional ICI, 800 bombeiros estão a tentar controlar as chamas, ajudados por seis aviões-tanque. Estes meios foram enviados por países como Espanha, Chipre e Suécia, num total de 180 veículos no terreno. Apesar dos esforços, as condições meteorológicas "não são favoráveis", confessou o tenente-coronel dos bombeiros dos Pirinéus Orientais, Fabien Vergez. No local, explica a ICI, o calor, o vento e a humidade "excecionalmente baixa" estão a dificultar muito os trabalhos.As autoridades ainda mantém o aviso de evacuação, já que, segundo representante do estado central dos Pirinéus Orientais, Pierre Regnault de La Mothe, "o incêndio ainda não está controlado" e o "risco está longe de ter passado".La Mothe deu orientações à população. "Peço à população retirada que não regresse ao local até nova ordem. Compreendo que todas estas pessoas estejam a sentir que o tempo passa devagar e que desejem retomar uma vida normal, mas é preciso que tenham ainda um pouco de paciência", continuou, numa atualização desta manhã..Esta região, tal como boa parte do sul da Europa, vive uma onda de calor e um vento seco, estando numa zona que já não vê chuva "há mais de um mês" de acordo com Charlotte Couture, responsável pela ajuda em caso e incêndios na Méteo-France, instituto estatal de meteorologia. Em alguns locais dessa região, as temperaturas ultrapassaram os 40 graus.Para tentar contrariar as chamas, os bombeiros começaram a usar uma tática de contra-fogos, acendendo pequenos incêndios para manter as chamas controladas, uma estratégia "eficaz" no "flanco esquerdo" do incêndio. Porém, na frente maior do incêndio isto já não é possível devido mesmo ao estado do tempo. "Isto mostra bem até que ponto estamos confrontados com parâmetros meteorológicos extremamente difíceis e extremamente sensíveis", sublinhou o prefeito..Vouzela atira Portugal para recorde da Europa de área ardida em 2026.Onda de calor na Europa matou mais 1300 pessoas desde 21 de junho do que é habitual, diz OMS