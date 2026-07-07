Vouzela atira Portugal para recorde da Europa de área ardida em 2026

O violento incêndio que deflagrou em Tourelhe, Vouzela, a 2 de julho, tornou-se oficialmente o maior da Europa em 2026, concentrando cerca de 70% de toda a área ardida no continente durante a atual vaga de calor. Em apenas três dias de calor extremo, com temperaturas a superarem os 40 graus em praticamente todo o país, o fogo na Beira Alta consumiu cerca de 14.000 hectares, mobilizando de imediato as atenções do dispositivo europeu de proteção civil.Esta dimensão assume contornos alarmantes quando cruzada com os dados oficiais do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR): nos primeiros cinco dias de julho (de quarta-feira a domingo), arderam em Portugal mais de 15.000 hectares – o que fez duplicar a área ardida nacional. Este ritmo de destruição isolou por completo o país face a outras ocorrências críticas no Mediterrâneo, como a frente ativa em Girona (Espanha), que consumiu 2200 hectares, ou a região francesa de Perpignan que contabiliza 1500 hectares ardidos.. Para conter este “monstro”, a Proteção Civil foi obrigada a acionar um contingente sem precedentes na região: no pico do combate estiveram empenhados mais de 1300 operacionais, apoiados por perto de 400 viaturas e 15 meios aéreos. O impacto humano direto reflete essa agressividade, registando-se 47 feridos ou assistidos (dois deles graves) e a evacuação urgente de aldeias como Matadagas, Mançores e Belazeima do Monte.O dobro da cinza antes do tempoNo acumulado do ano, o país regista já 4592 incêndios florestais e um total de 30.155 hectares queimados – o equivalente a cerca de 42.000 campos de futebol –, marcando o pior registo homólogo desde o trágico ano de 2017. Em comparação com o mesmo período de 2025, a área ardida no país quase quadruplicou, ao passo que o número total de ignições aumentou cerca de 70%, fixando o maior número de fogos registado desde 2022.Regionalmente, a Beira Alta e a região Centro foram as mais fustigadas, acumulando 14.244 hectares destruídos – largamente impulsionados pelo incêndio de Vouzela, que começou na madrugada de quinta-feira e foi dominado nesta segunda-feira, dia 6. O Norte segue-se logo a seguir no mapa da cinza, com um total de 11.834 hectares ardidos..As estatísticas oficiais trazem outro indicador alarmante: 56% de toda a área ardida este ano concentrou-se em dias classificados com risco elevado de incêndio. Ao contrário do ano transato, em que os grandes fogos se concentraram em agosto, a crise de 2026 antecipou-se devido a um stress hídrico precoce e a uma “armadilha” de biomassa fina acumulada no solo pelas tempestades de inverno.Situação de alerta continua até 5.ª feira, 9 de julhoA situação de alerta decretada pelo Governo para o território continental, que vigorava até às 23h59 desta segunda-feira devido ao “significativo agravamento do risco”, refletia bem a urgência nacional vivida desde meados da semana passada. Contudo, a previsão de continuação de temperaturas elevadas em Portugal continental nos próximos dias levou o Governo a decidir prolongar a situação de alerta das 00h00 desta terça-feira até às 23h59 de quinta-feira, dia 9 de julho.Mantêm-se, por exemplo, as medidas de proibição de queimadas, trabalhos florestais com recursos a maquinaria ou a utilização de fogo-de-artifício. GNR e PSP continuam, igualmente, em estado de prontidão. E embora os meios do programa europeu rescEU estejam pré-posicionados em máximos históricos no Sul da Europa, Vouzela provou que a propagação veloz consegue superar todas as previsões..Ao todo, este ano, o país registou já 4592 incêndios florestais e um total de 30.155 hectares queimados – o equivalente a cerca de 42.000 campos de futebol..Esta segunda-feira, com a transição do fogo de Vouzela para a fase de rescaldo e vigilância, a Proteção Civil iniciou a desmobilização progressiva do contingente internacional. Entre as forças que começaram a retirar estão 120 militares espanhóis da Unidade Militar de Emergências (UME), enviados ao abrigo do mecanismo de apoio europeu, que regressaram a Espanha durante a tarde.Paralelamente, a população das aldeias de Matadagas, Mançores e Belazeima do Monte começou a regressar a casa de forma gradual. Embora o pior já tenha passado na Beira Alta, as autoridades relembram que o país continua sob situação de alerta e em monitorização extrema devido ao risco meteorológico severo.As causas dos fogosOs relatórios estatísticos de longo prazo do ICNF apontam que a mão humana continua a ser o grande motor dos incêndios rurais em Portugal, sendo a negligência a responsável por cerca de 50% a 60% de todas as ocorrências registadas. O uso indevido do fogo e a desatenção no manuseamento de maquinaria florestal e agrícola mantêm-se como as principais causas do desastre ecológico nacional.A resposta das autoridades tem sido marcada pela tolerância zero. De acordo com os dados oficiais atualizados até 6 de julho de 2026, a Guarda Nacional Republicana (GNR) já efetuou mais de 130 detenções – especificamente 134 detidos – pelo crime de incêndio florestal desde o arranque do ano.A esmagadora maioria das detenções ocorreu em flagrante delito e esteve diretamente relacionada com comportamentos negligentes, tais como:Queimas e queimadas de sobrantes realizadas em dias de risco meteorológico elevado ou muito elevado.Uso negligente de ferramentas geradoras de faíscas em espaços florestais (como o caso recente de um homem detido em Leiria por provocar um fogo ao utilizar uma rebarbadora).Fogueiras e queima de lixos domésticos ou agrícolas sem as devidas medidas de salvaguarda.As autoridades relembram que o crime de incêndio florestal merece penas de prisão efetiva que podem ascender aos 12 anos, apelando à segurança de qualquer atividade de risco no decurso da atual vaga de calor..Fogo criminoso e abandono de matas explicam tragédia de Vouzela