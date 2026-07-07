Esta segunda-feira, os habitantes das aldeias evacuadas puderam regressar, mas alguns depararam-se com bens perdidos, como terá acontecido aos proprietários desta casa em Adside, Campia, Vouzela.
Esta segunda-feira, os habitantes das aldeias evacuadas puderam regressar, mas alguns depararam-se com bens perdidos, como terá acontecido aos proprietários desta casa em Adside, Campia, Vouzela. FOTO: Paulo Novais / EPA
Sociedade

Vouzela atira Portugal para recorde da Europa de área ardida em 2026

Balanço: com a destruição a quase quadruplicar face a 2025, fogos deste ano marcam já o pior registo acumulado desde o trágico ano de 2017 e do ocorrido em Pedrógão Grande.
Adelaide Cabral
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