Troca de técnicos portugueses no Estrasburgo: Vítor Matos substitui Hugo Oliveira
O português Vítor Matos vai treinar o Estrasburgo, após deixar o comando técnico dos galeses do Swansea, substituindo no cargo o compatriota Hugo Oliveira, anunciou esta quarta-feira, 18 de novembro, o atual 13.º posicionado da Liga francesa de futebol.
Esta será a primeira experiência de Vítor Matos numa das cinco principais ligas europeias enquanto treinador principal e irá encontrar no balneário os lusos Dário Essugo, Diogo Sousa e Fábio Baldé.
Em julho último, o emblema da Alsácia pagou cerca de quatro milhões de euros (ME) para contratar Hugo Oliveira ao Famalicão, com a ligação a chegar agora ao fim, depois de ter alcançado apenas três vitórias nas primeiras 10 jornadas da Ligue 1.
Além do Swansea, Vítor Matos passou pelas categorias de formação do FC Porto e foi treinador-adjunto da equipa B na II Liga portuguesa, seguindo-se uma longa passagem pelos ingleses do Liverpool, em outubro de 2019, para trabalhar durante cinco temporadas na equipa técnica do alemão Jürgen Klopp.
Em 2024, juntou-se aos austríacos do Red Bull Salzburg, rumando em junho de 2025 ao Marítimo, antes de se mudar para o País de Gales.