Sorteio da Champions. Sporting defronta Barça e gigantes de Manchester, FC Porto contra Man. City e Liverpool

O Sporting defronta os espanhóis FC Barcelona e os ingleses de Manchester City e Manchester United na fase de liga da edição 2026/27 da Liga dos Campeões em futebol, ditou o sorteio esta quinta-feira, 27 de agosto, realizado em Nyon, na Suíça.

Os leões, pela terceira vez na fase de liga, jogam em Alvalade com os espanhóis, United, Galatasaray (Turquia) e o estreante LASK (Áustria) e fora com o City, Roma (Itália), Shakhtar (Ucrânia) e Lens (França).