Sorteio da Champions. Sporting defronta Barça e gigantes de Manchester, FC Porto contra Man. City e Liverpool
O Sporting defronta os espanhóis FC Barcelona e os ingleses de Manchester City e Manchester United na fase de liga da edição 2026/27 da Liga dos Campeões em futebol, ditou o sorteio esta quinta-feira, 27 de agosto, realizado em Nyon, na Suíça.
Os leões, pela terceira vez na fase de liga, jogam em Alvalade com os espanhóis, United, Galatasaray (Turquia) e o estreante LASK (Áustria) e fora com o City, Roma (Itália), Shakhtar (Ucrânia) e Lens (França).
Já o FC Porto vai medir forças os ingleses do Manchester City e do Liverpool na fase de liga.
Os dragões, em estreia na fase de liga, vão jogar em casa com City, Nápoles (Itália), PSV Eindhoven (Países Baixos) e Slavia Praga (República Checa) e fora com Liverpool, Betis (Espanha), Feyenoord (Países Baixos) e o estreante LASK (Áustria).
A fase de liga da Champions disputa-se em 8, 9 e 10 de setembro (primeira jornada), 13 e 14 de outubro (segunda), 20 e 21 de outubro (terceira), 3 e 4 de novembro (quarta), 24 e 25 de novembro (quinta), 8 e 9 de dezembro (sexta), 19 e 20 de janeiro de 2027 (sétima) e 27 de janeiro (oitava).
Os oito primeiros classificados seguem diretamente para os oitavos de final, as equipas que ficarem entre o nono e o 24.º lugares disputam o play-off de acesso aos oitavos, enquanto as formações que acabarem entre o 25.º e o 36.º são eliminadas.