Rui Borges confirma saída de Morita e assume responsabilidade por Sporting não ter sido campeão

Rui Borges confirmou esta sexta-feira, 15 de maio, na conferência de imprensa de antevisão da receção do Sporting ao Gil Vicente (sábado, 20h30), a saída do médio Morita, em final de contrato, do plantel leonino.Sem querer abordar o mercado e a eventual saída de vários jogadores, o técnico disse que "é natural que haja a despedida do Morita, que acaba contrato". "Será a despedida de um jogador que marcou a história no Sporting e a minha também", acrescentou, lembrando ainda o caso de Geovany Quenda: "E a despedida do Quenda, que vai para o Chelsea. Deram muito ao Sporting e ganharam o direito de serem muito aplaudidos"..Morita anuncia o adeus ao Sporting nas redes sociais. Sobre a partida diante dos gilistas, Rui Borges conta com o apoio dos adeptos para garantir o segundo lugar: "Enalteço a casa cheia, é sinal que os adeptos estão connosco e querem passar essa força extra. O Gil Vicente é uma boa equipa, está a fazer um excelente campeonato, está na luta pelas competições europeias. É uma equipa bem organizada, com um bloco coeso, competitiva e com bons timings de pressão. Permite poucas oportunidades, é forte em bolas paradas ofensivas. É importante ter casa cheia para o grupo sentir essa energia boa para esse final de época, que tem sido intenso a todos os níveis.""A vontade do Gil Vicente tem sido demonstrada ao longo da época, com mérito do treinador e jogadores. O Gil é uma equipa que gosta de ter bola, tem um processo definido, é forte no um para um nos corredores, é das mais eficazes em zonas de cruzamento, tem golo fora da área. Está a fazer uma grande época, será um grande Gil Vicente, que tudo fará para conseguir o objetivo de ir às competições europeias", acrescentou, não tendo recordado aos jogadores o difícil encontro da temporada passada, decidida com um golo de Eduardo Quaresma ao cair do pano: "Não falámos da época passada, falámos do jogo em Barcelos esta época.""O Gil é uma equipa fortíssima em bloco médio, é das melhores equipas. É uma equipa coesa, dá pouco espaço, competitiva e com timings de pressão bem identificados. No Sporting, é a qualidade do jogo. Qualquer equipa sabe que se der espaço e os jogadores estiverem ligados, será difícil contrariar a nossa qualidade", aditou, adiantando que Vagiannidis está em dúvida, Debast está fora e "Hjulmand está a fazer trabalho de campo".Por estar em jogo o acesso à Champions, Rui Borges foi questionado sobre se a partida diante do Gil Vicente define se a temporada é boa ou má, mas preferiu apontar à regularidade e não a um encontro em particular. "Não olho dessa perspetiva para o que falta jogar. São dois jogos importantes, ditam muita coisa e temos de ter essa responsabilidade e noção. É diferente jogar Champions ou Liga Europa. Podemos ganhar um troféu que tivemos competência para ganhar na época passada. Tal como eu disse, naqueles 15 dias em que os jogos não correram bem, não eram esses dias que ditavam a grande época que esta equipa fez. Os jogadores foram competentes, eu é que tenho de os ajudar de outra forma. Eles querem fazer sempre o melhor e eu darei a cara pelos jogadores. Fizeram uma época extraordinária", frisou.Instado a comentar as palavras de José Mourinho, que há várias semanas que diz que o Benfica precisa de um "milagre" para conseguir o segundo lugar no campeonato, Rui Borges chutou para canto. "É um mister tão devoto como eu. Não entro nessa luta. Temos de ter competência para levar de vencida uma boa equipa, num jogo competitivo e intenso que vai exigir o nosso melhor", começou por dizer."Estou focado em ser competente. Não fui competente em alguns jogos e não fui campeão por causa disso. Estou focado em ser cada vez melhor e competente para ser campeão, que era o nosso objetivo. Não conseguimos porque não fomos tão competentes como queríamos", prosseguiu, frisando que as palavras do técnico encarnado não beliscam o mérito do Sporting em chegar ao segundo posto: "Não belisca nada. Não fomos capazes de ser campeões e na próxima época temos de ser melhores. Queremos muito ganhar a Taça de Portugal. Estou mais preocupado com o que fomos e não fomos capazes de fazer em alguns momentos."Rui Borges não quis comentar sobre a contratação de Zalazar, oficializada esta sexta-feira, e assumiu a responsabilidade por não ter sido campeão: "Sou exigente, quero ganhar sempre. Não consegui é porque temos de ser mais competentes. Dou a cara pela minha equipa, que dá tudo. É um grupo extraordinário. Quando as coisas não correrem tão bem, é porque eu tinha de os ajudar melhor. Faz parte do crescimento de um treinador.".É oficial. Rodrigo Zalazar é do Sporting e fica com cláusula de rescisão de 80 milhões de euros