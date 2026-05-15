Morita anuncia o adeus ao Sporting nas redes sociais

Hidemasa Morita anunciou esta sexta-feira, 15 de maio, o adeus ao Sporting. O japonês termina contrato em junho e assumiu esta tarde de sexta-feira, nas redes sociais, que sairá do clube ao publicar uma foto sua com a palavra "Obrigado" e o comentário "uma vez leão, leão para sempre", que lhe valeu inúmeros comentários positivos de colegas e sportinguistas. .O médio fez 11 golos e 16 assistências nas quatro temporadas de leão ao peito e alcançou nesta época o máximo de jogos na carreira, no caso 48. O jogador foi contratado ao Santa Clara no verão de 2022, por um valor a rondar os 3 milhões de euros. Foi sempre jogador importante com Rúben Amorim e Rui Borges, mas o percurso ficou marcado por lesões musculares e foi sempre necessária alguma rotação na sua utilização. Com 31 anos, o internacional japonês fez parte do Mundial 2022 e aguarda uma convocatória que não é dada como adquirida para o certame de 2026. Foi aventada a possibilidade de rumar ao campeonato alemão, mas, ultimamente, as sondagens da Premier League tornaram-se mais recorrentes. Leeds United, Aston Villa e Brighton estavam na corrida pelo concurso do atleta que recusou intenções de renovar o contrato ainda em 2025 e preferiu dar um novo rumo à carreira. Rui Borges, na última conferência de imprensa, antecipou as saídas, sem referir especificamente Morita.O japonês tem dois campeonatos conquistados e uma Taça de Portugal pelo Sporting e tem agora nova oportunidade de ganhar nova Taça..Sporting fez anos e recebeu duas prendas: Morita e mais 20 milhões de euros por João Palhinha.Morita é leão e já treina às ordens de Rúben Amorim.Japão de Morita é o primeiro país a apurar-se para o Mundial2026