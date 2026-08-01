Proença reúne-se de madrugada com os árbitros e desbloqueia impasse antes da Supertaça

A crise entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e os árbitros conheceu um desfecho positivo na madrugada deste sábado (1 de agosto), depois de Pedro Proença se ter deslocado a Tomar para uma reunião de urgência com a equipa de arbitragem nacional, na sequência da polémica desencadeada pela divulgação de áudios em que criticava a arbitragem portuguesa.O encontro, que se prolongou por cerca de uma hora e vinte minutos, permitiu ultrapassar o impasse que, na sexta-feira, levou os árbitros a recusarem o início da primeira Ação de Reciclagem e Avaliação (ARA) da nova temporada. O entendimento alcançado abriu caminho ao arranque dos trabalhos e permitiu afastar o risco de consequências para a realização da Supertaça.Segundo avançou o jornal A Bola, Pedro Proença apresentou esclarecimentos sobre os áudios que estiveram na origem do descontentamento da classe, lamentou o clima vivido nos últimos dias e manifestou disponibilidade para reforçar o diálogo com os árbitros. Do encontro resultou ainda o compromisso de criar, já na próxima semana, um grupo de trabalho destinado a analisar os principais problemas da arbitragem portuguesa e a apresentar propostas para a sua melhoria.A reunião foi aberta por Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem, seguindo-se a intervenção do presidente da FPF. Os árbitros fizeram-se representar por Luís Godinho, escolhido pelos colegas como porta-voz, que transmitiu um conjunto de preocupações e reivindicações consideradas fundamentais para melhorar as condições de trabalho, a estabilidade e a valorização da arbitragem.O encontro de emergência aconteceu depois de os árbitros terem decidido não iniciar a ARA, exigindo um esclarecimento direto de Pedro Proença após a divulgação dos áudios. O presidente da FPF antecipou o encontro inicialmente previsto para sábado e deslocou-se ainda durante a noite de sexta-feira a Tomar para procurar uma solução para o diferendo.Com o entendimento alcançado, os árbitros iniciaram este sábado a ação de reciclagem e avaliação prevista para o arranque da nova época, ficando igualmente assegurada a realização da Supertaça, que será dirigida pela equipa de arbitragem nomeada, liderada por André Narciso..Proença renova "máxima confiança" na arbitragem mas ignora exigência de desculpas dos árbitros.Árbitros boicotam treinos e não abdicam de pedido de desculpa de Pedro Proença. Supertaça em risco